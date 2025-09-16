El desgarrador mensaje de Camilota sobre Thiago Medina: “Quiero despertarme y…”

El accidente de Thiago Medina sigue teniendo en vilo a sus seres queridos. Mientras el ex Gran Hermano permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, su hermana, Camila “Camilota” Deniz, se convirtió en la voz de la familia para dar la cara ante los medios y expresar el dolor que atraviesan en estas horas de incertidumbre.

Parada en la puerta del hospital, rodeada de cámaras y noteros, Camilota no pudo ocultar su angustia. Con lágrimas en los ojos, remarcó la importancia del acompañamiento familiar y de sus compañeros de Cuestión de Peso, que la contienen en el día a día. “No les voy a mentir, ayer me arrodillé y le pedí tanto a Dios, que es mi creencia, que salga de esta. Tiene dos hijas, familia, sé que va a salir pero nos cuesta la realidad. Quiero despertarme de esta pesadilla”, confesó.

La exposición constante del caso en los medios es otro golpe para la familia. La joven reconoció que la situación se vuelve aún más difícil por la visibilidad del caso: “Entrar a las redes sociales y ver la cara de mi hermano, poner el noticiero y ver la cara de mi hermano, es muy angustiante”, lamentó. Esa repetición, dijo, la enfrenta una y otra vez con un hecho que desearía no estar viviendo.

En paralelo, se conoció el último parte médico, que informó un cuadro delicado. Los especialistas detallaron que Thiago Medina presentó fiebre y que, por ese motivo, debieron tomar nuevos cultivos y modificar el esquema antibiótico. A pesar de eso, remarcaron que no hubo otros cambios en los cuidados intensivos, manteniéndose la gravedad del cuadro.

Sobre una posible derivación del joven a otro centro de salud, Camilota aclaró que no tenía información y que, de momento, solo resta esperar la evolución diaria. La incertidumbre y la falta de certezas médicas refuerzan la angustia del círculo íntimo.

Mientras tanto, en el plano judicial también hubo novedades. Mauro Szeta contó que el fiscal que lleva adelante la investigación busca que todos los testigos del accidente vuelvan a declarar, incluso aquellos que ya lo hicieron en la comisaría. Según trascendió, quiere que se explayen con más detalles para terminar de esclarecer cómo se produjo el impacto.