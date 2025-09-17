En medio del concierto de Erreway en el Movistar Arena, la actriz venezolana Catherine Fulop fue una invitada especial que protagonizó un inesperado incidente. Al aparecer en escena entre aplausos, saludó al público con un efusivo “Buenas noches, Movistar Arena”. Sin embargo, la celebración se vio interrumpida cuando sufrió una caída frente a la audiencia.

El accidente ocurrió cuando Fulop intentó bajar unas escaleras con tacones, y no pudo apoyar adecuadamente el pie en el primer escalón. Aunque inicialmente pareció recuperar el equilibrio, terminó cayendo hacia adelante y arrastró consigo un televisor ubicado en el borde del escenario. La reacción inmediata de Camila Bordonaba, compañera en la escena, fue exclamativa: “¡La puta madre!”.

Catherine siempre graciosa en un momento inhóspito

El ambiente se tornó tenso al no saber si la actriz había resultado lastimada. Desde el suelo y con el micrófono en mano, Catherine buscó calmar al público diciendo: “¡Por suerte estoy viva!”. La audiencia respondió con aplausos mientras ella se levantaba. Bordonaba, visiblemente sorprendida, añadió: “Mamá... no lo puedo creer, está bien”.

Sin requerir asistencia médica, la artista volvió a subir las escaleras y continuó participando en la función junto al elenco. La complicidad entre ellos permitió que el espectáculo siguiera con normalidad, aunque la preocupación se mantuvo en los primeros minutos tras el incidente.

Catherine Fulop se cae en el escenario y está bien.

Posteriormente, Fulop se dirigió a sus casi cuatro millones de seguidores a través de sus redes sociales para despejar cualquier duda sobre su estado de salud: “Mi gente bella. Les juro que estoy bien, no me pasó nada. Estoy entera. Ya está, alivianada. Hice un papelón”.

La actriz explicó que la caída ocurrió “como en cámara lenta” porque logró agarrarse de una pantalla situada en el borde del escenario, lo que evitó un golpe más grave. Sus seguidores celebraron la rápida recuperación y destacaron su buen humor tras el susto.