El hombre que chocó a Thiago Medina lanzó una escalofriante revelación: "Él me pidió un..."

El accidente que tuvo como protagonista a Thiago Medina el pasado viernes sigue sumando capítulos inesperados. El ex participante de Gran Hermano continúa internado en estado delicado tras haber sufrido un fuerte choque en moto que lo llevó a pasar por una operación y la posibilidad de una segunda intervención en los próximos días.

En medio de la conmoción por su salud, apareció la voz del hombre que manejaba el vehículo contra el que impactó Thiago Medina. La revelación salió a la luz en el programa A la Barbarossa, donde se compartieron los testimonios de Raúl, un testigo clave, y de José Fernando Córdoba, el otro conductor implicado.

Según contó Raúl, él mismo se encontró con José en una carnicería y allí pudo escuchar de primera mano cómo vivió la situación. El hombre reconoció que hizo una maniobra equivocada, aunque aclaró que tenía todas las luces de su vehículo encendidas al momento del siniestro. “Lo citaron, declaró, pero nunca vino la policía a levantar huellas”, remarcó el testigo.

El relato no solo sorprendió por la autocrítica, sino también porque José aún no se comunicó con el círculo íntimo de Thiago Medina. Ni Daniela Celis, ni su hermana Camila Deniz, ni otro familiar recibió un mensaje o un gesto directo de su parte. Esta ausencia de contacto genera un escenario tenso y cargado de incertidumbre.

Sin embargo, lo más estremecedor surgió cuando José le pidió a Raúl un acercamiento con la familia. Según reveló el testigo, el hombre tiene miedo a ser rechazado o incluso a que se tomen represalias en su contra. El pedido se dio luego de que supiera que Raúl había hablado con Daniela Celis y Camila Deniz.

La situación también lo tiene al borde de un colapso emocional. En su testimonio, Raúl describió a José como un hombre “shockeado, ansioso y muy nervioso”, que no logra dormir desde el día del accidente. La sensación de culpa lo acompaña en cada momento.

Mientras tanto, la salud de Thiago Medina sigue siendo la prioridad. Su entorno cercano espera noticias alentadoras sobre su evolución, en medio de la preocupación generalizada por las secuelas que podría dejarle este episodio tan grave.

El caso abre un debate inevitable sobre la seguridad vial y las consecuencias de las maniobras imprudentes. Más allá de las responsabilidades legales, las palabras del conductor revelan el peso emocional y humano que deja un accidente de tránsito en todas las partes involucradas.

