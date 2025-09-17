Polémica en el Bar vuelve a la TV: cuándo y quién será el conductor

Un clásico de la televisión argentina regresa a la pantalla y lo hace con un nombre que ya conoce bien ese espacio: Mariano Iúdica. El conductor volverá a ponerse al frente de Polémica en el Bar desde el lunes 22 de septiembre por América TV, en lo que marcará una nueva etapa para el ciclo creado por Gerardo Sofovich.

El propio Mariano Iúdica lo confirmó en una entrevista con Desayuno Americano y compartió su entusiasmo: “Estoy muy contento y ansioso. Fue un proceso muy loco, porque primero lo íbamos a hacer en A24”, contó, recordando que en un principio el proyecto estaba pensado para la señal de cable con un perfil netamente político.

“Lo habíamos perfilado muchísimo para el ‘Polémica’ clásico de política, ya teníamos la mesa completa, hasta que se dio la posibilidad de hacerlo en América”, explicó. Y sumó sobre esta nueva etapa de Polémica en el Bar: “Ahí me entusiasmé mucho más, comencé a pensar en los sketch y en todo lo que podemos hacer con humor político. Se va a debatir muchísimo, la coyuntura de hoy en día, el espectáculo también, está tan loca, es un delirio total, que da para debatir”.

La mesa ya tiene varios confirmados: Diego Moranzoni, Carlos Maslatón, Emmanuel Danann, Eduardo Calvo, Marina Calabró y Diego Recalde. Pero Iúdica adelantó que habrá incorporaciones fuertes desde el humor y el espectáculo. Fredy Villarreal será uno de los protagonistas, con la chance de volver a su personaje más emblemático: “Me gustaría que Fredy en la mesa haga de su gran personaje ‘Figuretti’”. También estará Iván Ramírez, reconocido imitador de políticos y famosos.

Por el lado del espectáculo, la producción ya se contactó con Fátima Florez, quien pidió tiempo para decidir porque debe definir primero su temporada teatral. “Tiene que ver qué hará con el teatro este verano, pero está tentada de sumarse”, confiaron fuentes cercanas. Además, Iúdica dejó entrever que le encantaría tener la participación, aunque sea esporádica, de Pampita Ardohain y Eliana Guercio.

Con este regreso de Polémica en el Bar, América apuesta a recuperar a uno de sus formatos insignia y a volver a instalarlo en el prime time, con la conducción de Iúdica y una mesa pensada para mezclar actualidad, espectáculo y humor, manteniendo el espíritu original que Gerardo Sofovich convirtió en sello de la televisión argentina.