Camilota explotó contra Analía Franchín por una pregunta desubicada: “Mete la pregunta en el…”

En las últimas horas, el foco de la televisión matutina se posó en la salud de Thiago Medina, quien sufrió un grave accidente en moto sobre la ruta 7 y permanece internado en terapia intensiva. Su evolución mantiene en vilo tanto a familiares como a seguidores, y cada día se suman testimonios y móviles desde el lugar. Sin embargo, no todo fue información médica: un momento de tensión entre su hermana y una panelista generó gran repercusión.

Durante la emisión de A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa, se conectó en vivo Camila Deniz, más conocida como “Camilota”. Ella convive con su hermano desde la separación con Daniela Celis, madre de las gemelas que ambos comparten como familia. Al principio, su intervención se desarrolló en un tono emotivo, relatando la situación y llevando calma.

Pero la calma se quebró cuando Analía Franchín lanzó una pregunta que Camila Deniz consideró fuera de lugar. La panelista quiso saber si era cierto que el padre de Thiago Medina controlaba el acceso a las visitas y si Daniela Celis había tenido restricciones para entrar a verlo. Ese comentario encendió la mecha.

“No estamos para chusmeríos”, le respondió con dureza Camilota, visiblemente ofuscada. Y no se quedó ahí: advirtió que estaba a punto de faltarle el respeto y sentenció que su consulta no correspondía en un contexto tan delicado. El intercambio sorprendió a los presentes en el piso y a la propia conductora.

De inmediato, Georgina Barbarossa intervino para calmar las aguas y aclarar que en ningún momento la intención había sido herirla. Camila Deniz aceptó la explicación, aseguró que su relación con Daniela Celis es buena y decidió cortar el móvil, retirándose del aire con evidente enojo.

Lejos de apagarse, la situación cobró más notoriedad poco después. Camila Deniz reapareció en el programa Puroshow, donde se le ofreció espacio para solicitar colaboración solidaria. Allí difundió un alias para recibir donaciones, ya que necesita mudarse y afrontar gastos de alquiler, además de acompañar de cerca a su hermano.

El pedido de ayuda no tardó en dar resultado: en pocos minutos se recaudaron más de dos millones de pesos. Un gesto de apoyo que contrastó con el mal trago vivido horas antes y que emocionó a la joven.

Mientras tanto, la noticia más alentadora es que Thiago Medina no presentó fiebre en la última jornada, un dato que alimenta la esperanza de recuperación. La familia y el entorno cercano se mantienen firmes, a la espera de su evolución favorable.