Nicki Nicole sorprendió con una revelación sobre su romance con Lamine Yamal

Nicki Nicole ya no dejó lugar a especulaciones. En un evento de moda en Barcelona, la rosarina se animó a hablar de frente y confirmó lo que hasta ahora eran solo rumores: está en pareja con Lamine Yamal, la joyita del Barça que a sus 17 años no para de dar que hablar en Europa.

“Estoy muy enamorada y muy feliz”, dijo Nicki Nicole sin vueltas, con una sonrisa que terminó de blanquear la relación. La confesión, corta y al pie, fue suficiente para oficializar un romance que ya se venía palpando en redes sociales a base de likes, fotos compartidas y gestos de complicidad que encendieron a los fans desde el minuto cero.

La cantante estaba en un desfile de Desigual —donde también andaba Becky G— y, entre moda y flashes, se permitió agradecer el cariño que recibe en la ciudad donde hoy vive y trabaja. “Estoy muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”, contó, dejando en claro que atraviesa un gran momento en lo personal y en lo profesional. Su presente la muestra instalada, enfocada en la música y también disfrutando de un costado más íntimo con el futbolista del momento.

Del otro lado, Lamine Yamal tampoco se quedó callado. Tras la goleada de España a Turquía, su compañero Nico Williams lo grabó en el vestuario y el video explotó en las redes. En broma le preguntó: “¿Por qué sonríes, bro?, ¿por qué le sonríes al móvil?”. La respuesta fue mostrar la pantalla del celular, con una foto de fondo junto a Nicki, y tirar un beso a cámara.

Ese gesto alcanzó para terminar de confirmar todo. Williams subió la escena a Instagram con un comentario que se volvió viral: “Mi chaval está in love”, escribió, reforzando el guiño y dándole todavía más vuelo a la noticia.

Así, entre una declaración espontánea y un guiño desde el vestuario, Nicki Nicole y Lamine Yamal dejaron atrás las especulaciones y blanquearon un romance que mezcla música, fútbol y juventud. Además, con este gesto, dejó en claro que los rumores de su vínculo con Franco Mastantuono no fueron más que especulaciones carentes de pruebas. De esta manera, la historia que recién empieza, cruza dos mundos con enorme exposición y promete seguir sumando capítulos.