Así se enteró Benjamín Vicuña que Magnolia y Amancio ya van a la escuela en Turquía

La tensión entre Benjamín Vicuña y la China Suárez volvió a encenderse, esta vez por una decisión que el actor chileno habría conocido a la par de todos: la escolarización de sus hijos en Turquía. Según trascendió en DDM, el galán se enteró recién cuando las imágenes circularon en redes sociales, algo que generó su bronca inmediata y le abre las puertas a un nuevo escándalo.

La confirmación llegó de la mano de la propia China Suárez, que eligió sus historias de Instagram para mostrar a Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña vestidos con uniforme escolar. Allí escribió: “Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos”.

En el collage que compartió con varias postales, la actriz también les dedicó un mensaje cargado de emoción: “Los amo con toda mi alma”. Y sobre la experiencia en tierras turcas, añadió: “Dos semanas en un nuevo colegio. Adaptadísimos, felices”.

El detalle no pasó desapercibido: se trata de la misma institución a la que asistieron Isabella y Francesca Icardi, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi. Mientras tanto, en Argentina, el enojo de Vicuña no tardó en filtrarse. Guido Záffora lo explicó en vivo: “Se está enterando por acá y lo lleva el diablo en este momento”.

El periodista además recordó lo que habría sido la promesa inicial entre los abogados de ambas partes: que los chicos solo recibirían clases de apoyo durante los 20 días acordados en Estambul. “Esto eran supuestas clases de apoyo, que intensificaban lo que hacían en Argentina...”, relató.

Por estas horas, Magnolia y Amancio tienen previsto regresar a Buenos Aires junto a su madre. Sin embargo, la situación parece estar lejos de apaciguarse. Tal como adelantó Záffora, el actor chileno ya evalúa una nueva movida judicial. “Está todo mal, nada va en vías de arreglarse porque esto es una provocación”, remarcó, dejando claro que el conflicto entre la ex pareja suma un nuevo capítulo.

Así, la exposición pública de los hijos de ambos vuelve a poner sobre la mesa las diferencias irreconciliables entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, en una disputa que ahora se traslada al ámbito educativo y promete más repercusiones legales.