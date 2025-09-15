Tras el grave accidente ocurrido el viernes por la noche en Francisco Álvarez, Moreno, se difundieron las primeras imágenes de Daniela Celis y su hermana Camila Deniz frente al hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde acompaña al ex Gran Hermano Thiago Medina.

La ex pareja de Thiago y madre de sus hijas mellizas, junto a su hermana mayor, permanecen en el centro de salud desde el siniestro vial. Ambos familiares, así como ex participantes del reality, han solicitado a través de redes sociales cadenas de oración y donantes de sangre para el joven de 22 años.

El sábado por la tarde, cámaras captaron a Daniela y Camila saliendo del hospital tomadas del brazo, visiblemente afectadas. A pocos metros, se fundieron en un abrazo y rompieron en llanto, dejando ver la gravedad de la situación que enfrentan.

A pesar de que Daniela informó que Thiago está estable, su condición sigue siendo delicada, ya que permanece sedado y en terapia intensiva. Su madre, Silvia Celis, detalló el último parte médico: "De la 4ta a la 9na costillas rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado".

El hospital, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, emitió un comunicado que indica que Thiago "permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica". El estado del paciente es "crítico y reservado", y la jefatura médica mantiene contacto constante con los familiares para informar su evolución.

Cómo fue el accidente de Thaigo

Según el informe policial, el accidente se produjo cuando la moto conducida por Thiago colisionó contra el lateral trasero derecho de un Chevrolet Corsa manejado por José Fernando Córdoba, de 40 años. El vehículo circulaba en sentido contrario entre las calles San Martín y La Providencia.

Llanto de Daniela Celis tras accidente de Thiago Medina.

Tras el impacto, Thiago fue trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas en estado crítico al hospital para ser intervenido quirúrgicamente y luego ingresado a terapia intensiva. La fuerza del choque provocó que el joven volara por encima del automóvil, causando daños severos en su cuerpo y órganos.

Una fotografía del auto involucrado revela una abolladura considerable en el lateral trasero derecho, evidencia del fuerte impacto que sufrió la moto de Thiago Medina.