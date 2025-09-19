Masterchef: por qué la producción quiere bajar a Luis Ventura del programa

La nueva temporada de MasterChef Celebrity 2025 prometía ser un éxito asegurado con figuras de distintas áreas del espectáculo. Entre los convocados, uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Luis Ventura, reconocido periodista de espectáculos. Sin embargo, su incorporación parece haber traído más problemas que satisfacciones para el equipo detrás de cámara.

Según reveló Marina Calabró en su columna de LAM Social Club, la producción ya habría dado un “ultimátum” al periodista. Al parecer, las primeras semanas de preparación para el ciclo no están saliendo como se esperaba y su compromiso con las clases iniciales se convirtió en un motivo de preocupación.

Antes de que empiecen las grabaciones oficiales, los participantes deben asistir a un ciclo de nivelación en el que se enseñan técnicas básicas de cocina. Las clases, de tres horas, se dictan tres veces por semana y todos los concursantes están obligados a participar. Sin embargo, Luis Ventura habría tenido dificultades para cumplir con estos horarios.

La distancia entre su hogar en Lanús y los estudios en Martínez parece ser uno de los principales inconvenientes. “Luis llega tarde a las clases, y cuando aparece ya están todos trabajando, lo que genera retrasos y malestar en el grupo”, señaló Calabró. Los productores, cansados de esperar, le habrían exigido puntualidad bajo amenaza de tomar medidas más drásticas.

El propio Luis Ventura no se quedó callado y, en conversaciones con la periodista, minimizó la importancia de esos encuentros. “Son para aprender a cortar verduritas, no pasa nada si me las pierdo”, habría dicho, quitándole peso al entrenamiento que los demás participantes sí cumplen con disciplina. Esa postura generó aún más roces con el staff del ciclo.

Pero el problema no termina ahí. El cronograma de grabaciones que se viene es todavía más exigente. Dos veces por semana, los famosos deberán estar listos desde el mediodía hasta la noche para filmar las competencias. El temor de los productores es que Luis Ventura, con sus retrasos habituales, provoque demoras que extiendan la jornada hasta la madrugada.

Dentro del canal reconocen que el periodista aporta rating y polémica, pero al mismo tiempo lo consideran un riesgo logístico que podría complicar el desarrollo del reality. El dilema entre sostener la figura mediática y garantizar un trabajo ordenado está sobre la mesa.

Así, la continuidad de Luis Ventura en MasterChef Celebrity 2025 se encuentra en duda. La decisión final dependerá de su capacidad para adaptarse a las reglas del programa o de la paciencia que los responsables estén dispuestos a mantener frente a sus incumplimientos.