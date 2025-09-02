El mundo del cine está de luto tras la muerte de Graham Greene, actor canadiense reconocido por su profunda capacidad para interpretar personajes intensos y memorables. Su nombre quedó grabado en la historia gracias a su nominación al Óscar por su papel en “Bailando con lobos”, película que le otorgó reconocimiento internacional.

Nacido el 22 de junio de 1952 en la Reserva de las Seis Naciones en Ohsweken, Greene era de origen Oneida. Comenzó su formación artística en el Centro de Teatro Indígena de Toronto, tras desempeñarse en diversos trabajos manuales. Su debut en televisión fue en 1979 con la serie El gran detective, mientras que en cine hizo su primera aparición en 1983 con la película Corriendo valientemente.

Un antes y un después de Bailando con Lobos

El papel que marcó un antes y un después en su carrera fue el del chamán Lakota Kicking Bird en “Bailando con lobos” (1990), una actuación que le valió la nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto, un hito para un artista indígena canadiense.

Greene continuó construyendo una carrera versátil, participando en exitosas producciones como Maverick, Duro de matar – Con venganza, La milla verde y la saga Crepúsculo: Amanecer – Parte 2. Paralelamente, mantuvo un compromiso con proyectos relacionados con la cultura nativa americana, destacándose en filmes como Corazón de trueno y Skins.

Su trabajo también abarcó la televisión, con roles en series reconocidas como Longmire, Goliat, The Last of Us y Echo. Además, incursionó en el doblaje y la narración de audiolibros, labor por la que recibió un premio Grammy en el año 2000.

Graham Greene fue admirado por su intensidad y sobriedad en la interpretación, convirtiéndose en una figura clave para las nuevas generaciones de actores indígenas. Su legado incluye la ruptura de estereotipos y la aportación de autenticidad a la representación de los pueblos originarios en la pantalla.

La muerte de Graham Greene.

El actor falleció el 1 de septiembre de 2025 en Toronto, a los 73 años, tras una larga enfermedad. Estaba casado desde 1990 con Hilary Blackmore y dejó una hija, Lilly Lazare-Greene, fruto de una relación anterior.

Su partida ha generado un profundo sentimiento de pérdida en la comunidad cinematográfica y entre sus colegas, quienes destacan no solo su talento sino también su papel pionero y su valiosa contribución cultural. A lo largo de su trayectoria, Greene fue galardonado con premios como el Gemini, Canadian Screen, una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá y un reconocimiento a la trayectoria del Museo del Suroeste de Los Ángeles.