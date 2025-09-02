Gustavo Conti contó la verdad del supuesto romance de Silvina Luna y Diego Maradona

A dos años de la muerte de Silvina Luna, una versión inesperada volvió a instalar su nombre en el centro de la escena. Luis Ventura aseguró en Secretos Verdaderos que la modelo había mantenido un romance con Diego Maradona. La declaración no solo generó polémica, sino que desató la furia de Gustavo Conti, uno de los grandes amigos de Silvina, que salió a desmentirlo de manera tajante.

El ex Gran Hermano utilizó sus redes para hacer un descargo cargado de indignación y bronca. “Están hablando de dos personas que están muertas, nadie puede salir a desmentir esa mentira. La noche que estuvo Silvina Luna con Diego Maradona, ella se fue conmigo. Él le regaló una cadena de oro blanca delante mío mientras estábamos todos bailando. Una noche que terminó de día y cada uno se fue para su casa”, relató.

Lejos de quedarse con esa aclaración, Gustavo Conti pidió que la memoria de su amiga sea tratada con respeto, tirándole un palito a Luis Ventura. “Yo tengo un montón de data de Silvina. Estaría bueno que, si se cumplen dos años de su partida, la recordemos con cosas lindas. Dejarla descansar en paz porque fue una persona divina, no jodía a nadie, no se metía con nadie, ayudaba a la gente”, expresó con firmeza.

En su testimonio, también remarcó que muchos de los rumores que se repiten carecen de sustento. “Que le mandaban relojes, que le mandaban regalos costosos, es mentira. El único regalo que le dio fue esa cadena que les mostré en la foto. Así que déjenla descansar en paz. Dejen de mentir por un punto de rating”, agregó, visiblemente molesto por la difusión de versiones sin pruebas.

Asimismo, Gustavo Conti recordó que en ese entonces compartía trabajo con Silvina Luna y la veía a diario. “Ella estaba haciendo Champagne y yo estaba trabajando con Gerardo (Sofovich) en el teatro, estaba conmigo todo el día”, explicó, reforzando la idea de que no existía margen para el supuesto vínculo romántico. Según su mirada, el relato de Luis Ventura no hace más que distorsionar la verdad.

El actor no dudó en apuntar directamente contra el periodista por estas polémicas declaraciones. “¿Por qué no cuenta cuando Silvina fue con un sobre con plata a un café donde se citaron para que no cuente cosas? ¿Por qué? Porque las personas están vivas y no se puede contar. ¿No se puede nombrar gente? ¿Habla de los muertos porque no se pueden defender?”, lanzó, abriendo un interrogante aún mayor y demostrando que tiene información para entrar en el golpe por golpe.