Trump anunció operativo militar contra embarcación de drogas desde Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes desde la Casa Blanca que las fuerzas estadounidenses interceptaron una embarcación cargada de drogas proveniente de Venezuela.

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Estas venían desde Venezuela y están llegando fuertemente a nuestro país”, afirmó Trump desde el Despacho Oval, destacando la participación del jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, en la operación.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, precisó en X que la acción se dirigió contra una embarcación operada por una organización narcoterrorista designada y considerada una amenaza por las autoridades estadounidenses.

El anuncio se produce en medio de tensiones crecientes entre Washington y Caracas, y tras la declaración de Nicolás Maduro de un estado de “máxima preparación” ante posibles amenazas militares. La administración estadounidense ha señalado que no hay planes de invasión, pero mantiene el despliegue de buques de guerra en el sur del Caribe para combatir el narcotráfico.