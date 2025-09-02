Piden 11 años de prisión para un hombre que abusó de dos niñas en Neuquén

Un tribunal condenó este martes a un hombre por el abuso sexual de dos hermanas menores de edad. La pena es de 11 años de prisión efectiva. Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2017 mientras convivían en la misma casa.

La pena fue solicitada por el fiscal Gastón Medina, quien destacó como agravantes la extensión del daño causado a las víctimas y la relación de poder asimétrica con el condenado. La defensora de Niñez y Adolescencia, Mónica Palomba, adhirió al pedido. El tribunal que determinó la condena estuvo integrado por la jueza Carina Álvarez y los jueces Luis Giorgetti y Cristian Piana.

Detalles de los abusos

Los hechos ocurrieron en una vivienda de Neuquén, donde las niñas vivieron temporalmente junto a su madre y otros familiares del acusado.

Primer caso (2014): el acusado interceptó a una de las niñas mientras se dirigía a la cocina durante la noche y la abusó mientras los demás dormían.

Segundo caso (2015-2017): Abusó reiteradamente de la otra hermana, aprovechando que su pareja y la madre de las víctimas trabajaban fuera del hogar.

El tribunal declaró al acusado responsable de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la convivencia, y de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por la guarda y la convivencia.

Además de la pena, el hombre será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiCoPeDIS). Su identidad completa se mantiene reservada para proteger la intimidad de las víctimas.