¿Duró poco? Cuál es el gesto de Lamine Yamal que despertó rumores de separación de Nicki Nicole

Un simple gesto en redes sociales alcanzó para encender las alarmas sobre una posible crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole a muy poco del anuncio del inicio de su relación. Es que el delantero del Barcelona decidió borrar todas las fotos que tenía junto a la cantante rosarina en su cuenta de Instagram. La acción, sumada a la ausencia de explicaciones oficiales, disparó especulaciones sobre un distanciamiento en la pareja.

El detalle no pasó desapercibido porque la relación había sido confirmada públicamente hace apenas unas semanas. Lamine Yamal, de 18 años, eligió entonces mostrar su costado más romántico al compartir una postal junto a Nicki Nicole en su cumpleaños número 25. En la imagen se los veía tomados de la mano, con una gran torta y un llamativo ramo de rosas y globos en forma de corazón.

Ese posteo había puesto fin a las especulaciones que circulaban desde hacía meses. La rosarina había sido invitada al festejo de los 18 de Yamal y luego se la vio luciendo la camiseta del Barça con su número, un gesto que encendió la curiosidad de los seguidores. Más tarde, ambos fueron fotografiados en Mónaco, donde se mostraron juntos y sin intención de ocultarse.

La oficialización del romance fue celebrada en redes por los fanáticos de ambos, que seguían con atención cada pista. Incluso el propio Lamine Yamal agregó en aquella publicación dos emojis —una torta y corazones— como señal inequívoca de que el vínculo existía y que no había lugar para dudas.

Pero lo que parecía un amor sólido que comienza a transitar por los primeros meses de enamoramiento quedó opacado por la reciente desaparición de esas imágenes en las redes sociales de él. El futbolista no solo eliminó las fotos: también quitó su imagen de perfil, dejando únicamente la biografía activa con el distintivo “LY10” y la frase “God bless me”.

Este cambio abrupto fue interpretado como un momento de crisis entre ambos. Sin embargo, por ahora, ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole hicieron declaraciones al respecto y habrá que esperar para saber si se trata de una simple estrategia de márketing o del fin de una relación fugaz.