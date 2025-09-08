Enzo Fernández le hizo un regalo millonario a Valentina Cervantes: ¿cuánto gastó?

Cuando se trata de gestos románticos, Enzo Fernández no escatima en detalles, sobre todo luego de la reconciliación. Es que el volante sorprendió a Valentina Cervantes con un presente que rápidamente se convirtió en tema de conversación en el verano europeo: una cartera de crochet de la exclusiva firma Prada valuada en una importante suma de dinero.

Para sorprender a su pareja y acompañarla en su decisión de incursionar en el mundo de la moda, Enzo Fernández optó por sorprenderla con un accesorio que no solo refleja lujo, sino también el poder económico que tiene la familia, ya que desembolsó 2200 dólares para agasajarla.

El bolso en cuestión forma parte de la última colección de la casa italiana y combina a la perfección lo artesanal con lo sofisticado. El crochet, técnica que volvió a instalarse como uno de los hits de temporada, aporta frescura y estilo relajado, mientras que los detalles de confección y la etiqueta de lujo lo convierten en una pieza de colección. En un verano donde las it girls apuestan por texturas naturales, Valentina se adelantó y dejó claro que sabe cómo aprovechar cada guiño de moda.

Las fotos que compartió en Instagram hablan por sí solas: trajes de baño minimalistas, un maquillaje apenas visible y la cartera como protagonista absoluta. El feed se llenó de halagos y comentarios que no tardaron en viralizarse: desde quienes querían saber el modelo exacto para conseguirlo hasta los que resaltaban la complicidad entre la influencer y el futbolista. Lo curioso es que, a las pocas horas, ya circulaban réplicas en tiendas online y búsquedas masivas del producto.

El gesto de Enzo Fernández no solo fue leído como un regalo romántico, sino también como una declaración de estilo en pareja. En tiempos donde la exposición mediática se mide en cada detalle, la dupla demuestra que sabe combinar romance y moda con naturalidad. En este caso, no fue solo una cartera, sino que fue la confirmación de que juntos construyen una imagen global que atrae miradas dentro y fuera de las canchas.

Valentina Cervantes, con un estilo que combina sencillez y sofisticación, ratifica que no necesita de grandes producciones para brillar. Y Enzo Fernández, desde su lugar, muestra que además de ser figura en el fútbol internacional, también sabe cómo alimentar la faceta más glamorosa de su vida privada. Una fórmula que los convierte en protagonistas indiscutidos de la temporada.