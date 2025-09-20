Así luce hoy Mila, la hija poco conocida de Juan Sebastián Verón

El 29 de enero de 2025 marcó un hito muy especial en la vida de Juan Sebastián Verón. Ese día, el exfutbolista se convirtió en padre por tercera vez con el nacimiento de Mila, fruto de su matrimonio con Valentina Martin. Desde entonces, la pareja había optado por preservar la intimidad de la niña, una decisión que despertaba la curiosidad de sus seguidores.

Después de más de siete meses de mantener esa reserva, ambos eligieron un momento único para presentar a su hija públicamente. En redes sociales compartieron por primera vez fotos del rostro de la pequeña, acompañadas por un mensaje que rápidamente generó miles de reacciones. La emoción de los padres se reflejaba en cada palabra.

“Decidimos por un tiempo cuidar su privacidad, ya que está más expuesta que otros bebés. Hoy queremos mostrarles su carita que nos tiene a todos enamorados”, escribieron. La declaración, lejos de pasar desapercibida, provocó una verdadera avalancha de ternura entre los usuarios.

El carrete de imágenes mostraba a Mila sonriente y espontánea, en una postal familiar que desarmó de amor a los fanáticos. “Te amamos, hijita. Sos lo más lindo que nos pasó”, agregaron los padres junto a las fotos, un mensaje que terminó de derretir a quienes comentaban con corazones y felicitaciones.

Las comparaciones no tardaron en llegar. Mientras en el círculo íntimo aseguran que la niña heredó el magnetismo de Juan Sebastián Verón, en las redes muchos apuntaron al parecido con su madre. Entre risas y halagos, los seguidores celebraron ver a la familia disfrutar de este momento.

Con un guiño divertido, la pareja incluso se animó a ponerle voz a la bebé. “Hola gente, soy Mila, soy una bebé súper simpática, buena y demandante a la vez”, escribieron, generando carcajadas y complicidad entre los fanáticos que respondieron con mensajes afectuosos.

La publicación superó las expectativas y se volvió viral en cuestión de horas. Miles de usuarios compartieron las fotos y comentarios, reflejando cómo la llegada de Mila logró traspasar las fronteras de la intimidad familiar para convertirse en un suceso emotivo.

Lo cierto es que la presentación pública de la hija menor de Juan Sebastián Verón y Valentina Martin no solo mostró el crecimiento de la familia, sino también la forma en que deciden compartir su vida: con cautela, pero sin dejar de transmitir amor y felicidad en cada gesto.