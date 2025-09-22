Majo Martino reveló la intimidad del romance frustrado entre Eros Ramazzotti y Evangelina Anderson

En las últimas horas, las redes sociales se vieron revolucionadas por un video en el que se observa a Eros Ramazzotti intentando acercarse a Evangelina Anderson. La escena, rápidamente viralizada, encendió rumores sobre un posible romance entre ambos.

El registro mostraba a Evangelina Anderson compartiendo un encuentro distendido junto a amigas y al cantautor Eros Ramazzotti. Lo que parecía ser un gesto romántico terminó interpretándose como un intento fallido de beso, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones en torno a un supuesto interés entre ellos.

Frente a la difusión de las imágenes, fue Majo Martino, una de las presentes en aquella reunión, quien decidió dar su versión de los hechos para poner claridad. En diálogo con Bardeo.News, la periodista explicó el verdadero contexto de aquella noche y se encargó de desmentir cualquier tipo de vínculo amoroso entre los protagonistas.

Según relató Martino, el encuentro se dio en el marco de la Semana de la Moda en Milán, ciudad a la que viajaron juntas para disfrutar de unos días de ocio. Allí, entre cenas, charlas y momentos compartidos, coincidieron con Eros Ramazzotti, quien, aseguró, fue un anfitrión muy atento y simpático.

“Nos invitó a su casa, pidió comida, nos sirvió helado y hasta cantamos todos juntos”, expresó Martino, describiendo una velada amena y lejos de cualquier escenario romántico. Sobre el instante que circuló en redes, agregó: “Ese beso no fue beso, fue un amague, nada más”, descartando así la teoría de un acercamiento real.

De esta forma, la versión de la periodista derriba las versiones que sugerían un romance secreto entre Evangelina Anderson y el artista. Todo se trató de un gesto interpretado fuera de contexto, que con la velocidad de las redes sociales adquirió un tinte mucho más explosivo del que realmente tuvo.

La modelo, por su parte, se tomó la situación con humor. En sus redes sociales, compartió una imagen junto a una estatua de Albert Einstein, acompañada de un mensaje irónico: “Siempre me gustaron los intelectuales. Ya tengo novio”.

Con ese comentario, Evangelina Anderson dejó en claro que la historia con Eros Ramazzotti no pasó de un momento divertido en una reunión de amigos, reafirmando que todo rumor quedó en mera especulación.