El piloto británico de McLaren, Lando Norris, y la actriz portuguesa Margarida Corceiro pusieron fin a las especulaciones sobre su relación al confirmarla públicamente después de dos años de rumores. La oficialización llegó a través de una entrevista concedida a la edición británica de la revista Vogue, donde Norris habló abiertamente sobre su vínculo con la modelo y actriz.

Norris, de 25 años, y Corceiro, de 22, comenzaron a ser vinculados sentimentalmente en 2023, cuando fueron vistos juntos en Mónaco. La atención mediática creció debido a la popularidad de ambos y al pasado de Corceiro, quien mantuvo una relación de cuatro años con el ex delantero del Chelsea, João Félix. La pareja fue vista en múltiples eventos sociales y deportivos, incluyendo la final del Masters de Montecarlo 2024 y en circuitos de Fórmula 1, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Corceiro confirmó la finalización de su relación con João Félix ese mismo año mediante un mensaje en sus redes sociales: “Joao Félix y yo compartimos logros durante algunos años, en una fase de cambio, crecimiento y aprendizaje. Sin estar juntos como pareja desde algún tiempo, tengo la suerte de ser parte de su vida. Agradecemos todos los mensajes de aquellos que realmente se preocupan por nosotros. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos”.

A pesar de las frecuentes apariciones públicas, ninguno de los dos había hablado oficialmente hasta ahora. La participación de Corceiro en la séptima temporada de la serie Drive to Survive, junto a sus apariciones animando a Norris y a su familia, intensificaron las conjeturas. En la entrevista con British Vogue, Norris reveló que “nos conocimos hace unos años, pero nunca estuvimos realmente juntos hasta hace poco”.

El piloto destacó la conexión especial que tiene con Corceiro: “Es alguien con quien puedo ser yo mismo. Es muy sencilla y además lleva una vida bastante alocada. Es genial cuando podemos alquilar un barco por un día o ir a casa juntos y relajarnos”. Además, comentó con humor que intenta que ella comparta su gusto por el golf, aunque reconoce que no es un deporte que le agrade.

Quién es Margarida Corceiro, la novia de Lando Norris

Margarida Corceiro es una figura reconocida en Portugal, con más de dos millones de seguidores en Instagram y más de 800.000 en TikTok. Su carrera actoral incluye la serie de ciencia ficción Punto Nemo en Prime Video, así como otros proyectos como Citas Barcelona. También ha protagonizado campañas para marcas internacionales como Armani Beauty y Vichy, y en 2022 se convirtió en socia de la marca ecológica de trajes de baño Missus. En televisión, participó en la edición portuguesa de Dancing with the Stars en 2020.

Lando Norris confirma relación con Magui Corceiro.

En medio de la atención pública, ambos han enfrentado comentarios negativos en redes sociales. Norris reconoció el impacto de estas críticas: “No creo que nadie pueda leer un comentario negativo y seguir adelante como si nada hubiera pasado. No quieres ver cosas malas escritas sobre nadie. Pero ella es bastante consciente de todo esto. Me afecta. Mucho menos que antes. Ahora le presto mucha menos atención”, afirmó.

El anuncio de su relación ha generado gran repercusión tanto en el ámbito deportivo como en el entretenimiento. A pesar de su fama y seguidores, Norris y Corceiro prefieren mantener su privacidad y disfrutar de momentos juntos alejados del foco mediático cuando sus agendas lo permiten.