En plena ola de calor, Villa El Chocón inaugura el próximo sábado 10 de enero su balneario municipal en el Embalse Ezequiel Ramos Mexía. El mismo será abierto a la comunidad con un evento único y solidario, que convoca a más de 60 nadadores.

Se trata de un nado solidario, con el fin de juntar insumos para el ciclo lectivo de distintos alumnos y también donaciones para la Guardería Canina Municipal.

Para la actividad, participarán más de 60 nadadores categoría Master, que recorrerán 3000 metros, y se estarán recaudando los insumos.

El lugar de la actividad será en "Las Huellas", en el Barrio Llequén, desde las 10. Invitan a los vecinos a sumarse con su reposera y mates para disfrutar del espectáculo acuático.

A partir de ese día quedará inaugurado el balneario para que todos puedan asistir a bañarse y pasar la jornada allí. El Balneario se consolida así como un punto de encuentro seguro para realizar actividades deportivas y recreativas, combinando en esta ocasión deporte y solidaridad.

En cuanto a la alerta de cianobacterias, la actividad se hará en una zona segura donde no haya riesgo para los nadadores ni para los presentes. Mientras que, cabe recordar, en otras zonas de la Villa sí registraron presencia de las bacterias por lo cual es importante no meterse donde se vea el líquido verde y elegir otros sectores.