Zoe Bogach, influencer y exparticipante de Gran Hermano 2023, se convirtió en tendencia tras compartir en TikTok los efectos de un retoque estético que se realizó en Brasil. La joven mostró cómo, tras un tratamiento con ácido hialurónico, quedó con la boca paralizada temporalmente.

En su video, explicó que fue la primera vez que se sometía a una anestesia para este tipo de procedimiento, lo que le generó una sensación extraña, aunque valoró el resultado final del tratamiento. Sin embargo, la publicación desató una ola de críticas y mensajes de odio por parte de usuarios en redes sociales.

Zoe Bogach y su polémico retoque estético en Brasil.

Ante las agresiones, la influencer no dudó en defender su decisión y manifestar su rechazo a los insultos recibidos. En particular, cuestionó las comparaciones que algunos hicieron con su madre, quien padece una parálisis, calificándolas como ofensivas y fuera de lugar.

Este episodio pone de relieve la presión y el escrutinio que enfrentan figuras públicas al mostrar cambios estéticos, especialmente en plataformas digitales donde las opiniones pueden volverse virales rápidamente.