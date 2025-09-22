El llanto en vivo de Pampita, cuando se enteró de que recuperaron los celulares con los recuerdos de su hija Blanca

Carolina “Pampita” Ardohain vivió un momento de máxima emoción y desahogo: recuperó los celulares que le habían robado y que contenían fotos y videos de su hija Blanca Vicuña, fallecida en 2012.

La modelo lo confirmó en el streaming La Casa, donde no pudo contener las lágrimas al revelar la noticia:

“Encontraron los teléfonos. Confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos, disculpen que estoy emocionada”, dijo con la voz entrecortada.

La recuperación de ese material invaluable pone fin a días de angustia. Pampita había pedido públicamente por el regreso de los dispositivos, que guardaban recuerdos irreemplazables de su hija, quien murió trágicamente a los seis años.

“Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o escuchar la risa de esa persona que tanto amamos. Era material que para mí era muy importante”, confesó Pampita, visiblemente conmovida.

La modelo explicó que había intentado por todos los medios descargar los archivos, pero nunca pudo: “Son teléfonos muy viejos que no hay manera de descargarlos. Ya había estado con especialistas y no se podía sacar. Había una nube en esa época, en 2008, y esa nube se perdió porque me hackearon un mail”.

El caso había generado un enorme revuelo mediático por el valor sentimental de esos teléfonos. Y ahora, con el regreso de los dispositivos, Pampita vuelve a tener en sus manos las imágenes y sonidos más preciados de su hija Blanca, que serán siempre su tesoro más valioso.