"Zorrito" Von Quintiero llega a Neuquén junto al legendario corista de los Rolling Stones, con dos shows imperdibles

Neuquén se prepara para recibir un evento musical de primer nivel internacional. Bernard Fowler, legendario corista de los Rolling Stones desde la gira Steel Wheels en 1989 y actual director vocal de la banda, se presentará en la ciudad junto al reconocido músico argentino Fabián "Zorrito" Von Quintiero, en dos shows únicos los días jueves 25 y sábado 27 de septiembre.

El jueves la cita será en el Cine Teatro Español, mientras que el sábado se realizará un show exclusivo en la reconocida Bodega Malma, en un entorno único que fusionará buena música, vinos patagónicos y paisajes inolvidables.

“Vamos a tocar bien, tocar bien fuerte y que todos disfruten de un cantante único en su especie”, expresó el Zorrito en una entrevista para el programa "Tardes de Primera" que se emite por CN 24/7 Canal de noticias. Además, aseguró que el repertorio incluirá clásicos de los Stones, temas de soul, blues, y hasta algunas canciones del rock argentino.

La conexión entre Bernard Fowler y la Argentina es de larga data. El corista ha visitado el país en varias oportunidades con los Rolling Stones, y en cada ocasión fue fortaleciendo su vínculo con músicos locales, especialmente con Von Quintiero, con quien ya ha compartido escenario en otras oportunidades. “Bernard tiene una gran relación con Charly García. En el último show en Buenos Aires, Charly vino a verlo y él le dedicó una canción en inglés. Esa también podría estar en el setlist”, adelantó el Zorrito. Ambos músicos estarán acompañados por una banda de alto nivel integrada por artistas locales seleccionados especialmente para esta gira.

Entradas y puntos de venta

Cine Teatro Español (jueves 25/09) : Entradas a la venta en tuentrada.com

Bodega Malma (sábado 27/09): Entradas y reservas al WhatsApp 299 580 9365

Mira la entrevista completa: