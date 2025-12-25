La Navidad siempre funciona como un punto de encuentro simbólico: pausa, balance y un mensaje al mundo. Este año, distintas figuras del espectáculo eligieron las redes sociales para acercarse a sus seguidores y dejar palabras de cariño. Algunos lo hicieron con humor, otros con emoción, pero todos coincidieron en lo mismo: agradecer y desear un cierre de año en paz.

Quien abrió el juego fue Lali Espósito, siempre conectada con su público y con la energía que la caracteriza. Con una publicación breve, directa y llena de complicidad, escribió: "Feliz Navidad locxs", sumándose a la ola de mensajes festivos y marcando el tono de cercanía que mantiene con sus fans.

Desde otro registro, Horacio Pagani también levantó su copa virtual. Con su estilo clásico y sin vueltas, el periodista deportivo escribió en Instagram: "Felices fiestas para todos mis seguidores. Quiero desearles la felicidad que se merecen. Brindo por ustedes". Un mensaje simple, pero cargado de reconocimiento hacia quienes lo acompañan diariamente.

Entre los saludos más comentados también apareció Graciela Alfano, que sorprendió con una postal particular —y muy ella— junto al Grinch generado con inteligencia artificial. Acompañó la imagen con un texto lleno de guiños y filosofía festiva: “Merry xmas everyone. Donde estén y con quien les toque, disfruten cada minuto de estas fiestas. Si las tías se pelean o se derritió el helado, nada importa: se ríen y a seguir. Celebremos esta vida sin parar. A bailar, reir y comer. Los amo y los bendigo".

En el plano musical, Luck Ra también dejó su huella navideña. Con una imagen familiar junto al arbolito y rodeado de afectos, escribió: "Navidad en familia y les deseamos unas felices fiestas con toda la gente que aman y compartan una linda noche", un mensaje que combinó calidez y la idea de disfrutar lo simple.

Pilar Smith, atravesando días movidos por su salida de APTRA, eligió no esconderse y compartió un saludo que mezcló fortaleza y gratitud: "Feliz Navidad para los que me aman y para los que odian también porque me hacen fuerte. A todos les deseo una hermosa nochebuena. Los amo".

Ángel de Brito, por su parte, apeló a la empatía y decidió incluir a quienes no siempre tienen compañía en estas fechas. En X publicó: "Feliz navidad para todos los que me siguen, para todos los que me quieren, para todos los que me responden, para todos los que están solos, para todos los que están mal, para todos los que no tienen a nadie. Para todos".

Mensajes distintos, miradas diversas y un mismo espíritu: celebrar, agradecer y desear algo mejor para el próximo año. En medio del ruido cotidiano, los saludos de los famosos recordaron que, al final, la Navidad sigue siendo un espacio para conectar y mirar hacia adelante con esperanza.