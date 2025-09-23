Marley mostró el tierno video de la primera palabra de su hija Milenka

Marley no ocultó su emoción al compartir con sus millones de seguidores uno de los momentos más esperados en la vida de cualquier padre: la primera palabra de su hija Milenka. La pequeña, que nació por subrogación de vientre en Tulsa, Oklahoma, el pasado 28 de diciembre, sorprendió al conductor al decir “papá” en un video que rápidamente se volvió viral.

El conductor eligió mostrar la escena en redes sociales con un mensaje cargado de ternura: “Y llegó el papa papa papa! Me está llamando y yo listo para volver con ella y con Mirko!”, escribió, dejando en claro cuánto lo movilizó el gesto de su beba. El posteo alcanzó en pocas horas casi 70 mil “me gusta” y una catarata de comentarios de fanáticos y amigos que lo felicitaron por la anécdota familiar.

Milenka llegó para agrandar la familia que Marley había iniciado con Mirko, y su presencia no solo convirtió al pequeño en hermano mayor, sino que también reafirmó el deseo del conductor de formar un hogar lleno de amor y compañía. Desde los primeros meses eligió exponer la intimidad junto a su comunidad, por lo que suele mostrar algunas postales con la beba y varios videos de cómo avanza su crecimiento. Ante esto, la gente no podía perderse este momento tan especial.

Un detalle que no pasó inadvertido es que Marley estaba de viaje por compromisos laborales al momento del video. Aun así, no quiso perderse la oportunidad de registrar ese recuerdo y publicarlo para que sus seguidores pudieran ser parte de la alegría. La distancia, una vez más, no fue impedimento para que el conductor priorizara a sus hijos y mantuviera un contacto constante con ellos.

El recuerdo también trajo a la memoria de muchos seguidores otra escena similar: cuando Mirko, años atrás, dijo “papá” por primera vez. Esa coincidencia entre ambos hijos generó un clima de nostalgia entre quienes siguen de cerca la vida de Marley, y reforzó la idea de que cada etapa de su paternidad está marcada por momentos que logran conmover al público.

De esta manera, el conductor vuelve a demostrar que, más allá de sus múltiples proyectos profesionales, sus hijos ocupan siempre el centro de su vida. Y con Milenka pronunciando sus primeras palabras, la familia encuentra un nuevo motivo para celebrar y emocionarse juntos.