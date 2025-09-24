Inspectores de Centenario denuncian “nos tiran residuos en la cara”

Desde el municipio de Centenario advirtieron que la zona de la barda se está convirtiendo en un lugar habitual para el desecho de residuos de aquellos que no tienen ninguna consideración con el daño que generan. Karen Rocha, subsecretaria de Desarrollo Humano Sustentable, resaltó que “han llegado al punto de que nos tiran residuos en la cara, delante de los inspectores sin ningún tipo de respeto o temor a las sanciones”.

La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alicia Mannucci, confirmó que están trabajando en nuevos proyectos de ordenanza para aumentar el canon de multa. La funcionaria destacó que la acción es considerada daño ambiental, lo que constituye una falta grave.

Mannucci advirtió que la pila de basura que se genera impide, además, el desarrollo del Parque Industrial. “Nosotros limpiamos la meseta hace ya un año desde que empezó la gestión y no es barato, lo estamos haciendo por el bien del ambiente y para poder darlo en consignación a las empresas” aclaró.

Desde el área de Ambiente explicaron que “la disposición incorrecta de residuos no distingue entre vecinos y empresas, hemos detectado vehículos particulares y de empresas descargando escombros, restos de poda y basura domiciliaria directamente en la meseta”.

Entre los lugares más afectados se encuentran los sectores cercanos a la Dirección de Control Canino, en las calles Julio Olsman y Benito Machado, así como los caminos al mercado concentrador.