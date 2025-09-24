¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 24 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
ACTUALIDAD

Kicillof en Nueva York mientras Milei se reúne con Trump

El gobernador bonaerense participará del homenaje a Pepe Mujica, mientras el presidente argentino busca respaldo financiero y político en Estados Unidos.

Por Redacción

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 19:28
PUBLICIDAD
Axel Kicillof representará a Argentina en Nueva York en un acto que destaca la vida del expresidente uruguayo, de prisionero político a mandatario, y su compromiso con la democracia.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó a Nueva York para participar de un homenaje al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, que se llevará a cabo este miércoles en el marco del evento “Democracia Siempre”. La ceremonia está organizada por el Congreso Panamericano, la Universidad de Nueva York, el Foro de la Iniciativa Mujica y el Remarque Institute.

El homenaje reunirá a destacados líderes internacionales, entre ellos la exvicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky, el presidente uruguayo Yamandú Orsi, y los mandatarios Pedro Sánchez (España), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia).

El objetivo del evento, programado para las 18 horas (hora local), es “celebrar su legado y las lecciones que ofrece su lucha por fortalecer las sociedades democráticas, desde Montevideo a Madrid, de Ciudad de México a Manhattan”. Mujica, quien pasó de ser prisionero político a convertirse en el 40º presidente de Uruguay, será reconocido por su trayectoria y su defensa de la democracia.

El viaje de Kicillof se da en paralelo con el encuentro que el presidente argentino, Javier Milei, mantuvo en Estados Unidos con Donald Trump, donde se acordó una asistencia financiera y política destinada a respaldar el programa económico de ajuste que lleva adelante la administración libertaria argentina.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD