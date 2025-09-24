Kicillof en Nueva York mientras Milei se reúne con Trump

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó a Nueva York para participar de un homenaje al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, que se llevará a cabo este miércoles en el marco del evento “Democracia Siempre”. La ceremonia está organizada por el Congreso Panamericano, la Universidad de Nueva York, el Foro de la Iniciativa Mujica y el Remarque Institute.

El homenaje reunirá a destacados líderes internacionales, entre ellos la exvicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky, el presidente uruguayo Yamandú Orsi, y los mandatarios Pedro Sánchez (España), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia).

El objetivo del evento, programado para las 18 horas (hora local), es “celebrar su legado y las lecciones que ofrece su lucha por fortalecer las sociedades democráticas, desde Montevideo a Madrid, de Ciudad de México a Manhattan”. Mujica, quien pasó de ser prisionero político a convertirse en el 40º presidente de Uruguay, será reconocido por su trayectoria y su defensa de la democracia.

El viaje de Kicillof se da en paralelo con el encuentro que el presidente argentino, Javier Milei, mantuvo en Estados Unidos con Donald Trump, donde se acordó una asistencia financiera y política destinada a respaldar el programa económico de ajuste que lleva adelante la administración libertaria argentina.