Jueves 25 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Se acabó el amor

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa tras varios meses juntos

El conductor anunció oficialmente el fin de su relación con la modelo y actriz, poniendo fin a una etapa que había generado gran atención mediática.

Por Redacción

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 10:01
Tinelli y Milett Figueroa se separan.

Marcelo Tinelli hizo pública su separación de Milett Figueroa, poniendo fin a una relación que había despertado gran interés en el ámbito del espectáculo. El conductor confirmó la noticia tras varios meses de vínculo con la modelo y actriz.

La noticia fue anunciada en un contexto de mucha especulación, donde ambos habían mantenido un perfil reservado. Con esta confirmación, se despejan rumores y se establece un nuevo capítulo en la vida personal de ambos protagonistas.

Nos sobran los motivos

Hasta el momento, ni Tinelli ni Figueroa han brindado detalles adicionales sobre los motivos que llevaron a la ruptura, pero la declaración oficial marca un punto de inflexión en sus trayectorias.

La separación de figuras públicas como Marcelo Tinelli siempre genera repercusiones en los medios y entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada paso de la pareja durante su relación.

