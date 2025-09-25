Marcelo Tinelli hizo pública su separación de Milett Figueroa, poniendo fin a una relación que había despertado gran interés en el ámbito del espectáculo. El conductor confirmó la noticia tras varios meses de vínculo con la modelo y actriz.
La noticia fue anunciada en un contexto de mucha especulación, donde ambos habían mantenido un perfil reservado. Con esta confirmación, se despejan rumores y se establece un nuevo capítulo en la vida personal de ambos protagonistas.
Hasta el momento, ni Tinelli ni Figueroa han brindado detalles adicionales sobre los motivos que llevaron a la ruptura, pero la declaración oficial marca un punto de inflexión en sus trayectorias.
La separación de figuras públicas como Marcelo Tinelli siempre genera repercusiones en los medios y entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada paso de la pareja durante su relación.