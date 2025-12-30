Personal de la Comisaría 40 de Caviahue respondió rápidamente ante la presencia de un foco ígneo en el Paraje Cajón Chico, sobre la Ruta Provincial 26. La alerta fue emitida por residentes de la zona, quienes informaron sobre la situación a las autoridades locales.

Con el apoyo de equipos especializados, como el personal de Manejo del Fuego, guardaparques y Bomberos Voluntarios, se logró controlar rápidamente las llamas. La acción coordinada entre las distintas fuerzas permitió extinguir el incendio, evitando que el fuego se propagara aún más.

Como medida preventiva, las autoridades dejaron una guardia de cenizas en la zona para monitorear posibles reinicios del foco. Gracias a la rápida intervención, lograron minimizar los daños y proteger tanto a la comunidad como al entorno natural de la región.