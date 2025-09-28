Verónica Llinás contó el momento más difícil de su vida por culpa de las adicciones

Hay confesiones que sorprenden por la crudeza y la valentía con la que son dichas. Eso fue lo que pasó cuando Verónica Llinás se sentó frente a Mario Pergolini en Otro día perdido (Eltrece) y decidió hablar de una etapa oscura de su vida. La actriz, que siempre se caracterizó por su talento y su humor, abrió su corazón y reveló cómo las adicciones la llevaron al límite.

El puntapié de esa charla llegó de la mano del propio conductor, quien no dudó en contar que, pese a sus logros profesionales, atravesó momentos en los que sintió que no tenía salida. “Yo he pasado un momento de mi vida en donde realmente me sentía mal, no veía salida por ningún lado”, confesó Pergolini, marcando un tono de intimidad que terminó habilitando a su invitada a dar un paso más.

Fue entonces cuando Verónica Llinás decidió compartir una experiencia personal que había guardado en silencio durante mucho tiempo. “Mi hermano, el que falleció, tenía problemas de adicciones. Entonces, en un momento, no sé si para un poco poder estar más cerca con él, durante un año yo tomé cocaína”, relató con una franqueza absoluta. La actriz explicó que, en ese momento, creyó que ese consumo podía acercarla a la realidad que atravesaba su hermano.

El punto de inflexión llegó en el instante en que tomó conciencia del riesgo que corría. “Me di cuenta una vez que casi me muero por eso y dije: ‘Esto no puede ser’”, recordó, dejando en claro que esa situación límite fue la chispa que la empujó a buscar ayuda profesional.

A partir de allí, Verónica Llinás inició un tratamiento psiquiátrico que se extendió exactamente el mismo tiempo que duró su consumo. Lo más impactante, según contó, fue la firmeza con la que su terapeuta la enfrentó desde la primera sesión. “Lo primero que me impactó de esta persona, que yo creo que me ayudó es que dijo: ‘Si toma, no vengas’”, reveló, subrayando que esa condición tajante fue determinante para sostener su recuperación.

El propio Mario Pergolini, escuchándola con atención, reconoció lo difícil que puede ser aceptar una exigencia tan dura. “Mi problema es este, claro”, admitió, empatizando con la lucha de quienes enfrentan este tipo de batallas.

La charla concluyó con una reflexión esperanzadora del conductor, que buscó rescatar lo positivo de un testimonio tan íntimo. “Muchas veces dicen: ‘Es cierto que poca gente puede salir de sus adicciones, pero también es bueno contar que se puede salir de ese tipo de cosas’”, expresó, destacando el valor de visibilizar estas historias.

De este modo, Verónica Llinás no solo se animó a narrar uno de los capítulos más difíciles de su vida, sino que también dejó un mensaje potente: con decisión, acompañamiento profesional y voluntad, es posible salir adelante incluso de las experiencias más dolorosas.