Lionel Messi fue a ver a Rocky y Nico Vázquez lo subió al escenario: las fotos

La noche del martes en la calle Corrientes tuvo un invitado inesperado que desató una verdadera revolución. Lionel Messi apareció en el Teatro Lola Membrives para presenciar Rocky, la obra protagonizada por su amigo Nico Vázquez. Nadie en la sala imaginaba que el capitán de la Selección Argentina se sentaría entre el público, y su presencia terminó generando una ovación inolvidable.

Más de mil personas disfrutaban de la función sin sospechar que, a pocas filas, estaba uno de los mejores jugadores de la historia del futbol mundial. Con la humildad que lo caracteriza y acompañado por un fuerte operativo de seguridad, se organizó una función especial para que el 10 pudiera ver la obra sin interrupciones. La sorpresa fue mayúscula cuando, al finalizar, Nico Vázquez lo invitó a subir al escenario para compartir el momento con todos.

Conmovido por el recibimiento, Lionel Messi tomó el micrófono y dedicó unas sentidas palabras a su amigo. “Fue espectacular. Para mí es muy especial. Yo le había prometido que iba a venir, que tenía que venir. Por suerte pude venir”, expresó. Y luego agregó: “No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario”.

El capitán continuó con un mensaje aún más personal: “Por suerte pude venir, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y estar al lado tuyo es todo para mí. Es lo más importante, lo hiciste muy bien. Un placer haber estado presente y disfrutar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias”, cerró, desatando un aplauso ensordecedor que emocionó a todo el elenco.

El público, emocionado, le devolvió el cariño con el clásico cántico: “Dale campeón, dale campeón”. La escena convirtió la sala teatral en un estadio, con todos los presentes de pie aplaudiendo y celebrando la visita del número 10, que se mostró sonriente y agradecido por el afecto recibido.

Vale recordar que la presencia de Lionel Messi en Buenos Aires está vinculada a los compromisos con la Selección, que este jueves enfrentará a Venezuela en el Monumental por las Eliminatorias. Se especula que este encuentro podría ser el último del rosarino en condición de local dentro de este certamen rumbo al Mundial 2026, lo que aporta un valor aún más emotivo a su estadía.

Antes de retirarse, el campeón del mundo y Nico Vázquez volvieron a ser ovacionados por el público que se amontonó a la salida del teatro a modo de agradecimiento. De esta manera, vivieron una noche distinta, donde la amistad se hizo presente para compartir un momento alejado de las canchas.