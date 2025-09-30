Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los ganadores de la noche

La edición 2025 de los Premios Martín Fierro tuvo lugar en el Hilton Buenos Aires y, como cada año, reunió a las principales figuras de la televisión argentina. La gran fiesta del espectáculo dejó momentos de emoción, reconocimientos esperados y algunas sorpresas que marcaron la noche.

Telefe se consagró como el gran ganador con 14 estatuillas, ratificando su dominio en la pantalla abierta. Margarita, el spin off de Floricienta ideado por Cris Morena, fue la producción más galardonada del canal con cuatro premios, incluyendo el de Ficción y la Revelación para Lola Abraldes. A eso se sumaron los reconocimientos a Gran Hermano 2024, Susana Giménez y Bake Off Famosos, consolidando la fortaleza del canal de las pelotas.

El segundo puesto quedó compartido por América y El Trece, con seis distinciones cada uno. América celebró con LAM, Pasó en América y DDM, mientras que El Trece se destacó con Telenoche, Ahora caigo y la ficción Iosi, el espía arrepentido. El Nueve también tuvo su lugar en el podio, con cinco premios gracias a Planeta 9, Qué mañana!, Telenueve Central y figuras como Romina Manguel y David Kavlin.

El momento central de la gala llegó con la entrega del Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro. El conductor, que conduce Gran Hermano, vivió la singular experiencia de anunciar su propio nombre como ganador. Conmovido, agradeció a su trayectoria y habló del esfuerzo diario que sostiene su carrera, convirtiendo su discurso en uno de los más recordados de la velada.

La gala mantuvo un clima sobrio, con pocos cruces políticos, aunque no faltaron los mensajes con peso. Rodolfo Barili, al recibir el premio a Mejor Labor Periodística Masculina, aprovechó su espacio para hablar del periodismo en clave de presente y dirigirse a los jóvenes que sueñan con dedicarse a la profesión.

Otro instante destacado llegó con el reconocimiento a Mirtha Legrand, quien recibió el Martín Fierro Leyenda. Luis Ventura le acercó la estatuilla a su mesa, gesto que emocionó a la histórica conductora. Entre aplausos de pie, la “Chiqui” agradeció con la sencillez y contundencia que la caracterizan y pidió un homenaje colectivo a los artistas fallecidos.

El segmento “In memoriam” reforzó ese espíritu de recuerdo. Bajo la consigna “Leyendas de ayer, de hoy y de siempre”, APTRA rindió tributo a figuras como Jorge Lanata, Antonio Gasalla, Alejandra Darín, Alberto Martín y René Bertrand, en un momento que conmovió al público presente y a los televidentes.

Los Martín Fierro 2025 confirmaron que la televisión argentina mantiene su vitalidad y su capacidad de generar debate, emoción y reconocimiento. Entre consagraciones, discursos y homenajes, la gala volvió a dejar en claro que, pese a los cambios en el consumo audiovisual, el rito televisivo conserva intacto su poder de convocatoria.

Todos los ganadores de la noche:

Martín Fierro de Oro

Santiago del Moro



1. Ficción

Margarita (Telefe) – Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte

2. Periodístico

LAM (América) – Ángel de Brito

3. Humorístico / De actualidad

Pasó en América (América) – Sabrina Rojas y Augusto Tartufoli

4. Deportivo

Copa América (Telefe) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

5. Noticiero diurno

El noticiero de la gente (Telefe) – Germán Paoloski y Milva Castellini

6. Noticiero nocturno

Telenoche (El Trece) – Nelson Castro y Dominique Metzger

7. Interés general

Susana Giménez (Telefe) – Susana Giménez

8. Musical

Planeta 9 (El Nueve) – Edith Hermida y Maia Chacra

9. Magazine

DDM (América) – Mariana Fabbiani

10. Cultural / Educativo

Argentina de película (América) – Teté Coustarot

11. Entretenimientos

Ahora caigo (El Trece) – Darío Barassi

12. Big Show

Bake Off Famosos (Telefe) – Wanda Nara, Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular.

13. Reality

Gran Hermano 2024 (Telefe) – Santiago del Moro

14. Gastronomía

Qué mañana! (El Nueve) – Mariano Peluffo

15. Viajes / Turismo

Resto del mundo (El Trece) – Federico Bal

16. Programa de servicios

ADN Buena Salud (Televisión Pública) – Milton Dan y Mariana Kersz

17. Jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos – Telefe)

18. Branded Content

El gran bartender (Gancia – Diego Poggi – Telefe)

19. Labor en conducción femenina

Susana Giménez (Susana Giménez – Telefe)

20. Labor en conducción masculina

Santiago del Moro (Gran Hermano – Telefe)

21. Labor periodística femenina

Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve)

22. Labor periodística masculina

Rodolfo Barili (Telefe Noticias – Telefe)

23. Cronista / Movilero

Oliver Quiróz (A la tarde – América)

24. Panelista

David Kavlin (Todas las tardes – El Nueve)

25. Actriz protagonista de ficción

Isabel Macedo (Margarita – Telefe)

26. Actor de reparto

Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)

27. Actriz de reparto

Julia Calvo (Margarita – Telefe)

28. Revelación

Lola Abraldes (Margarita – Telefe – personaje: Daisy)

29. Labor humorística

Peto Menahem (La noche perfecta – El Trece)

30. Autor / Guionista

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós, Daniel Burman y Sergio Dubcovsky (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)

31. Director de no ficción

Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024 – América)

32. Aviso publicitario

Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia GUT

33. Producción integral

Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón – El Nueve)

