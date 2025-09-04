Lista confirmada: quiénes son los 23 famosos que participarán de Masterchef Celebrity

La expectativa en torno a MasterChef Celebrity volvió a explotar en la pantalla chica. Aunque Telefe todavía no anunció oficialmente a los participantes, en Intrusos confirmaron la lista más sólida hasta el momento con 23 nombres ya cerrados. De esta manera, el reality de cocina empieza a perfilarse como uno de los grandes estrenos del año, con Wanda Nara nuevamente como conductora.

El anuncio estuvo a cargo de Karina Iavícoli, quien aseguró haber hablado con fuentes directas para evitar las falsas listas que circularon en las últimas semanas. La periodista explicó que, después de varias idas y vueltas, lograron ordenar la información y chequearla con los propios allegados de las figuras. El resultado fue una nómina variada, que combina farándula, música, deporte y redes sociales.

Según lo revelado, los famosos confirmados hasta ahora son: Andy Chango, Cachete Sierra, Esteban Mirol, Momi Giardina, Evangelina Anderson, Emilia Attias, Luis Ventura, Maxi López, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Valentina Cervantes, Eugenia Tobal, Marixa Balli, Pablo Lescano, Diego “Peque” Schwartzman, Turco Husain, Pelado Khe, Sofi Martínez, Julia Calvo, Sofía Gonet, Ian Lucas, Emmanuel Horvilleur y Chino Leunis.

Lo interesante de esta edición es la amplitud de perfiles: desde actores de trayectoria hasta jóvenes que hicieron carrera en las redes sociales como Twitch o TikTok, pasando por periodistas, modelos y figuras de la música popular. La diversidad promete choques de estilos en la cocina, con personalidades muy diferentes compartiendo hornallas, recetas y, sobre todo, tensión en cada desafío. Además, de la posibilidad de llegar a más público.

En medio de la confirmación de estos nombres, todavía queda un casillero pendiente. Iavícoli dejó en claro que el número 24 sigue bajo reserva y que en los próximos días podría conocerse quién ocupará el lugar final en la competencia. Esa incógnita se convirtió en combustible para el debate en redes, donde los fanáticos especulan con posibles sorpresas.

Por ahora, Telefe mantiene el hermetismo. Lo único confirmado de manera oficial es que Wanda Nara será la conductora del ciclo, algo que ella misma ratificó públicamente con entusiasmo. Sin embargo, el canal recién pondrá en marcha la campaña promocional cuando termine La Voz Argentina, que transita sus últimas semanas al aire.

La expectativa ya está instalada. Entre la fuerza de los nombres confirmados y la presencia de Wanda al frente, MasterChef Celebrity parece tener asegurado un arranque explosivo. Falta que el canal oficialice los detalles, pero en la audiencia ya crece la ansiedad por volver a ver a los famosos en el rol menos esperado: frente a las hornallas más famosas del mundo.