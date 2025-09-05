Rusherking se cansó de Ángela Torres y la cruzó furioso: “Hasta acá me guardé mi opinión…”

La relación entre Ángela Torres y Rusherking terminó hace algunos meses, pero las repercusiones de la ruptura parecen no tener fin. Si bien al comienzo ambos intentaron mostrarse respetuosos y sin conflictos, las declaraciones recientes de la actriz y cantante encendieron la chispa que terminó por provocar la respuesta del santiagueño.

Todo comenzó cuando Ángela Torres, durante una entrevista en LUZU, reveló que en su vínculo con Rusher había intentado imitar su estilo de vida, pero que eso la había perjudicado económicamente. “Yo vivía fingiendo que era millonaria como él, me copiaba y hacía los mismos gastos que él, entonces me separé y quedé seca”, lanzó sin filtros. Aunque no fue un comentario particularmente agresivo, pareció ser suficiente para que el artista decidiera salir a contestar públicamente.

A través de su cuenta de X, Rusherking dejó en claro que ya no estaba dispuesto a guardar silencio. “Hasta acá me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”, escribió con evidente enojo. Sus palabras dejaron en claro que, para él, había una diferencia entre la exposición que dio Ángela y la discreción con la que él asegura haberse manejado.

El cantante también agregó que no tiene intenciones de seguir alimentando la polémica. “No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito. Estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida”, concluyó en su descargo. De esta forma, buscó dar por terminado un cruce que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Cabe destacar que la propia Ángela Torres había declarado tiempo atrás, en una charla en Bondi, que la relación había terminado “súper bien” y que había mucho respeto entre ellos. Sin embargo, la última frase sobre los gastos compartidos encendió una polémica inesperada, ya que para el músico se trató de una insinuación injusta que tocó un punto sensible.

No es la primera vez que Rusherking queda envuelto en un final de pareja turbulento. Su separación de María Becerra también fue comentada en todos los medios, luego de que ella lo señalara públicamente en X. Más tarde, su noviazgo con la China Suárez volvió a exponerlo a la mirada mediática, ya que incluso la incluyó en un videoclip musical.

Con el caso de Ángela Torres, la situación parece repetirse: una ruptura que parecía amigable, pero que se transforma en motivo de cruces y declaraciones que no pasan desapercibidas. Lo cierto es que, a pesar de su deseo de mantenerse alejado del escándalo, Rusherking no pudo evitar responder cuando sintió que lo estaban cuestionando.

Mientras tanto, el público sigue de cerca cada movimiento y cada palabra de los protagonistas. La historia, que parecía cerrada, se reabrió con una sola frase y dejó en evidencia que entre ellos todavía hay asuntos que no quedaron del todo resueltos.