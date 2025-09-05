¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 05 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Récord: 10 shows agotados

Ricardo Arjona agotó diez shows en Movistar Arena y confirma su poder en Argentina

El cantante guatemalteco agotó todas las entradas para sus diez presentaciones en Buenos Aires con producción de Fénix Entertainment Group, que se realizarán en mayo.

Por Redacción

Viernes, 05 de septiembre de 2025 a las 10:34
Arjona agota diez shows en Buenos Aires.

Ricardo Arjona reafirma su fuerte vínculo con el público argentino al lograr una hazaña singular: vender todas las entradas para diez conciertos consecutivos en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La primera tanda de seis fechas se agotó rápidamente, reflejando la gran expectativa por la llegada del cantante guatemalteco. Frente a esta demanda masiva, la productora Fénix Entertainment Group decidió sumar cuatro presentaciones adicionales, que también se vendieron en pocas horas, completando un total de diez shows con localidades agotadas.

El tour, denominado “Lo que el seco no dijo”, tendrá lugar los días 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo. Arjona ofrecerá un espectáculo que recorrerá tanto sus grandes éxitos como temas inéditos de su próximo álbum, prometiendo emocionar a sus seguidores en cada función.

Esta serie de conciertos consolida a Arjona como uno de los artistas latinoamericanos más convocantes en Argentina, demostrando una vez más su compromiso y conexión profunda con su público local.

