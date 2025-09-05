Ricardo Arjona reafirma su fuerte vínculo con el público argentino al lograr una hazaña singular: vender todas las entradas para diez conciertos consecutivos en el Movistar Arena de Buenos Aires.
La primera tanda de seis fechas se agotó rápidamente, reflejando la gran expectativa por la llegada del cantante guatemalteco. Frente a esta demanda masiva, la productora Fénix Entertainment Group decidió sumar cuatro presentaciones adicionales, que también se vendieron en pocas horas, completando un total de diez shows con localidades agotadas.
El tour, denominado “Lo que el seco no dijo”, tendrá lugar los días 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo. Arjona ofrecerá un espectáculo que recorrerá tanto sus grandes éxitos como temas inéditos de su próximo álbum, prometiendo emocionar a sus seguidores en cada función.
Esta serie de conciertos consolida a Arjona como uno de los artistas latinoamericanos más convocantes en Argentina, demostrando una vez más su compromiso y conexión profunda con su público local.