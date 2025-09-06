Se viralizó un polémico video de Julián Weich a puro insulto: qué le pasó

En las últimas horas, un video protagonizado por Julián Weich generó un intenso debate en redes sociales. El conductor, reconocido por su trabajo en televisión y su compromiso solidario, reaccionó con dureza durante una transmisión en vivo de TikTok frente a un comentario que cuestionaba a UNICEF, la organización con la que colabora hace décadas. Su respuesta, cargada de enojo, rápidamente se viralizó y despertó opiniones encontradas.

Todo comenzó cuando, en medio de la transmisión, una usuaria lanzó un mensaje directo: “Unicef son una porquería”. Lejos de esquivar la crítica, Julián Weich detuvo lo que estaba diciendo y, visiblemente molesto, encaró la situación. “Si pensás eso, es porque no conocés cómo trabajan”, dijo, dejando en claro su incomodidad y su descontento con esa acusación.

La tensión creció cuando el conductor, ya en un tono mucho más enérgico, defendió la labor de la organización internacional. Recordó que UNICEF actúa en distintos países brindando apoyo en contextos de emergencia y acompañando a niños en situación de vulnerabilidad. “Decir eso es desconocer lo que hacen. Están en todo el mundo ayudando”, remarcó frente a miles de espectadores que seguían el vivo.

Más allá de su enojo, Julián Weich también aprovechó la ocasión para invitar a la reflexión. Señaló que cada persona puede tener diferentes puntos de vista, pero que lanzar descalificaciones sin fundamentos no aporta al debate. “Podés no estar de acuerdo, pero decir que son una porquería es injusto”, agregó, intentando poner un límite a los comentarios ofensivos.

El cruce no pasó inadvertido. En cuestión de minutos, el fragmento comenzó a circular en redes sociales y generó posiciones encontradas. Mientras algunos usuarios aplaudieron la reacción del conductor y destacaron su coherencia con años de trabajo solidario, otros insistieron en la necesidad de mayor transparencia en las ONG internacionales.

La reacción de Julián Weich no fue casual. Desde hace más de veinte años, su imagen está ligada a la labor de UNICEF, tanto en campañas de concientización como en programas de recaudación de fondos. Ha conducido maratones televisivas y participado en iniciativas cuyo eje siempre fue mejorar las condiciones de vida de la infancia.

Su compromiso quedó en evidencia una vez más. “Yo pongo la cara porque sé lo que hacen y porque creo en su trabajo”, afirmó, dejando claro que su defensa pública de la organización no responde solo a una obligación contractual, sino a una convicción personal.

Con este episodio, Julián Weich volvió a demostrar que su vínculo con UNICEF es mucho más que una colaboración ocasional. Para él, se trata de un compromiso que forma parte de su vida y que, incluso frente a la polémica, está dispuesto a sostener sin titubeos.