La picante respuesta de Ángela Torres a Rusherking: “Se terminó…”

El cruce mediático entre Ángela Torres y Rusherking sumó un nuevo capítulo después de que la actriz saliera a aclarar sus dichos en distintos medios. Lo que comenzó como un comentario en tono de broma dentro de un programa de streaming terminó generando un ida y vuelta inesperado entre los exnovios.

Ángela Torres, que actualmente forma parte del staff de Luzu TV, explicó que nunca tuvo la intención de herir a su expareja con lo que contó en el aire. Según sus palabras, todo se trató de una charla distendida sobre finanzas personales. “Son chistecitos del aire”, expresó para intentar ponerle paños fríos a la polémica.

En su explicación, la cantante relató que el tema surgió cuando hablaban de cómo manejar los ingresos y los gastos. Allí recordó que, en su relación pasada, llegó a gastar más de lo que podía para estar a la par de su pareja. Sin embargo, remarcó que hablaba de su propia experiencia y no con la intención de exponer a nadie.

Lo cierto es que las declaraciones no pasaron desapercibidas. Rusherking recogió el guante y, a través de un mensaje en la red social X, dejó en claro su malestar. Sin dar nombres directamente, apuntó contra quienes, según él, se pasean por “mil programas” hablando de vínculos pasados. Aunque breve, su descargo bastó para encender la polémica.

Consultada por la reacción del músico, Ángela Torres se mostró firme: “Debe ser su percepción. No tengo ganas de andar diciéndole cómo son las cosas para mí. Él tiene la suya y yo la mía”. Con esa frase, dejó en evidencia que no pretende entrar en un ida y vuelta mediático.

Sobre la ruptura en sí, la actriz admitió que no fue dramática ni conflictiva. Aunque al principio dudó en responder, finalmente confesó que simplemente “se terminó el amor, de un día para el otro”. Además, aclaró que nunca lo trató de “rata” y que no era su intención que se interpretara así.

La relación entre ambos había tenido idas y vueltas a lo largo de un año, con viajes compartidos y momentos mediáticos que generaron expectativa en sus seguidores. Sin embargo, en junio decidieron ponerle punto final en medio de una crisis que ya se venía gestando.

Con estas aclaraciones, Ángela Torres intentó dar por cerrado el tema. Mientras tanto, Rusherking prefirió desentenderse y refugiarse en lo que más disfruta: la música, sus amigos y hasta un Fernet frente a la Selección. Un contraste que deja en claro que, aunque la relación terminó, el eco mediático sigue resonando.