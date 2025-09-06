Cuál es el nuevo trabajo de la China Suárez en Turquía

Eugenia “China” Suárez volvió a instalarse en el centro de la escena, esta vez desde Turquía, donde reside junto a Mauro Icardi. Aunque está lejos físicamente, su nombre sigue circulando en los medios argentinos, donde se discute cada decisión que toma tanto en lo personal como en lo profesional. Ahora, surgió información sobre su nuevo rumbo laboral en Estambul.

En Argentina, se había especulado con que la actriz había dejado proyectos pendientes para acompañar a su pareja en el exterior. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que su estadía en Turquía no es solo por cuestiones sentimentales, sino que también encontró una oportunidad laboral que podría marcar un nuevo camino en su carrera.

El periodista Martín Candalaft reveló en el programa de Mariana Fabbiani que la China Suárez se sumó como parte del equipo de relaciones públicas de una reconocida marca de cosmética. Según contó, la actriz ya había tenido un acercamiento en viajes anteriores, participando de eventos exclusivos de la firma. Ahora, ese vínculo se habría consolidado en forma de trabajo estable.

El dato sorprendió a muchos, ya que en Buenos Aires su situación laboral se había visto debilitada. Desde fines del año pasado, la China Suárez habría perdido contratos publicitarios con varias marcas nacionales. Según el periodista, las empresas se mostraban preocupadas porque cada publicación promocional que realizaba la actriz despertaba más comentarios negativos que positivos.

La polémica alrededor de su figura habría generado un efecto inmediato en las marcas que la contrataban. El alto nivel de rechazo en redes sociales, traducido en comentarios de odio o burlas, terminó alejando a potenciales anunciantes. Este escenario la dejó, al menos en Argentina, sin acuerdos comerciales activos.

Frente a este panorama, la actriz decidió explorar el mercado internacional. Estar instalada en Turquía no solo le permite acompañar a Mauro Icardi, sino también proyectar nuevas oportunidades laborales fuera del país. Su trabajo en la industria cosmética es una prueba de ello y abre la puerta a futuras colaboraciones.

Candalaft también deslizó que la China Suárez está en conversaciones para participar en una telenovela turca, un género con gran proyección internacional. Además, habría mostrado interés en desarrollar propuestas en España, ampliando así su horizonte artístico y comercial.

De esta manera, la China Suárez busca reinventarse y diversificar sus actividades. Mientras en Argentina su presencia comercial se diluye, en Turquía empieza a construir un nuevo perfil profesional que combina glamour, conexiones y la posibilidad de regresar a la pantalla con proyectos de alcance global.