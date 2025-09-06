Así es el nuevo tatuaje que se hizo Marcelo Tinelli en honor a Lionel Messi

Marcelo Tinelli volvió a sorprender a sus seguidores, pero esta vez no por la televisión ni por sus proyectos empresariales, sino por un homenaje muy especial en su piel. Antes del partido de la Selección Argentina contra Venezuela, el conductor compartió un video mostrando un tatuaje dedicado a Lionel Messi.

El clip revela todo el proceso: desde que el tatuador empieza a delinear el diseño, hasta el momento en que el tatuaje queda plasmado en el gemelo izquierdo de Marcelo Tinelli y se le da color con tinta. Cada detalle fue registrado y compartido en sus redes sociales, generando un gran revuelo entre fanáticos del conductor y del futbolista.

El tatuaje retrata a Lionel Messi besando la Copa del Mundo al paso, aunque en la realidad había recibido el premio como mejor jugador del Mundial Qatar 2022. La escena está acompañada por un sol que recuerda la bandera argentina, un detalle que resalta el amor por el país y por el fútbol.

Marcelo Tinelli no escatimó palabras para mostrar su emoción. En la publicación agradeció al tatuador: “Gracias, Yeyo querido, por haberme dejado en mi piel al mejor del mundo por afano. Es un honor llevarlo en mi cuerpo”. El mensaje reflejó no solo admiración por Lionel Messi, sino también el orgullo de llevar un símbolo tan significativo en su propio cuerpo.

El tatuaje se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes. Los seguidores comentaron la originalidad del diseño y la fidelidad al gesto del astro argentino, mientras que otros destacaron el compromiso de Marcelo Tinelli como fanático del fútbol y la Selección Nacional.

A pesar del entusiasmo, Marcelo Tinelli no dejó que un pequeño malestar lo detuviera. Horas después, y con gripe, compartió historias desde su cama siguiendo el partido de Argentina ante Venezuela, mostrando que su pasión por el fútbol va más allá de la salud o la comodidad.

El gesto de Marcelo Tinelli refuerza la conexión que existe entre figuras mediáticas y deportivas en Argentina. Más allá de la televisión y los negocios, el conductor encontró en Messi un ícono que merece ser recordado de manera permanente en su piel.

Sin dudas, el nuevo tatuaje se suma a la lista de homenajes que Lionel Messi ha recibido en el país y marca un momento de emoción para los fanáticos que comparten la admiración por su talento y sus logros en el fútbol mundial. Para Marcelo, llevar a Messi en su piel es una manera de eternizar esa admiración.