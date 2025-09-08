Juanita Tinelli presentó a su nuevo novio y se lucieron bailando: el video

La vida personal de Juanita Tinelli, la hija menor de Marcelo Tinelli, volvió a captar la atención del público tras la difusión de una serie de videos en TikTok que confirmaron su nueva relación sentimental. En las imágenes, la joven modelo aparece junto a Bautista Cuiña durante un viaje a Miami, donde además sorprendieron al mostrar su complicidad bailando.

La presencia de ambos en las redes sociales despertó el interés inmediato de sus seguidores, ya que hasta el momento la relación se mantenía en reserva. Según trascendió, la pareja decidió dar un paso más en la exposición pública y compartir algunos fragmentos de sus momentos juntos, dejando en claro la buena química que existe entre ellos.

De acuerdo con allegados, el romance entre Juanita Tinelli y Bautista comenzó hace unos dos meses, aunque ellos prefirieron mantenerlo lejos de los flashes hasta sentirse seguros de la solidez del vínculo. Su primera conexión se habría dado en una discoteca porteña, en la costanera, donde coincidieron gracias a un grupo de amigos en común. A partir de allí, los encuentros se hicieron cada vez más frecuentes.

Bautista Cuiña, quien estudia Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano, pertenece a una reconocida familia empresaria del rubro de electrodomésticos. Además, comparte proyectos laborales con su hermana melliza, Renata, en la firma que lideran sus padres, Rodolfo “Fito” y Julieta Cuiña. Ese perfil más reservado contrastó con el mundo mediático en el que se desenvuelve Juanita Tinelli.

El viaje a Miami marcó un punto de inflexión, ya que fue la primera vez que decidieron mostrarse sin rodeos en público. Los videos que circularon no solo confirmaron la relación, sino que también revelaron la complicidad que comparten. La pareja, relajada y sonriente, se animó a grabar bailes y coreografías que rápidamente generaron repercusión.

Al mismo tiempo que su vida personal generaba comentarios, Juanita Tinelli continúa afianzando su carrera en la moda. Recientemente protagonizó una campaña en la que posó con un vestido de novia junto a Benicio Gravier, hijo de Valeria Mazza. Esa producción no solo la consolidó como referente del fashion local, sino que también emocionó a su padre, quien compartió el orgullo en sus redes sociales.

En el detrás de escena, la modelo se mostró auténtica y espontánea, incluso en imágenes informales donde disfrutaba de un descanso entre tomas. Esa naturalidad parece ser una de sus marcas personales, tanto en su vida profesional como en su día a día.

La combinación de su crecimiento en el modelaje y la confirmación de su relación con Bautista Cuiña refuerzan la idea de que Juanita Tinelli atraviesa un momento pleno. Entre nuevos proyectos y el comienzo de un noviazgo, la hija de Marcelo Tinelli se luce en distintas facetas, tanto en lo artístico como en lo personal.