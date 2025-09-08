Lali Espósito continúa imponiéndose en la escena musical argentina al convertirse en la primera artista en agendar cinco presentaciones en el Estadio Vélez durante un mismo año. Tras dos conciertos agotados en septiembre y otros dos realizados en mayo, la cantante anunció un nuevo show para el 16 de diciembre, que promete ser uno de los eventos más esperados del cierre de año.

Estas fechas forman parte de una gira que comprende 18 ciudades entre Argentina, Uruguay y España. Hasta el momento, Lali visitó localidades como Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, San Luis, San Juan, Mendoza y Montevideo. En octubre, la artista se prepara para desembarcar en España, continuando con su exitoso recorrido internacional.

Las entradas para el nuevo show en Vélez estarán disponibles en preventa exclusiva a través de Banco Galicia desde el miércoles 10 de septiembre a las 15 horas, con la posibilidad de abonar en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Banco Galicia Visa. La venta general comenzará el jueves 11 de septiembre a la misma hora, habilitando todos los medios de pago y manteniendo el beneficio de cuotas sin interés. Los tickets podrán adquirirse mediante la plataforma Enigmatickets.com.

La cantante sigue promocionando su sexto álbum de estudio, “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, uno de los discos más escuchados a nivel global, que alcanzó el Top 5 en Spotify y reafirma a Lali como una de las figuras más influyentes y originales de la música contemporánea.

Durante su última presentación en Vélez, la artista desplegó un repertorio que encendió al público desde el inicio con temas como “LOKURA”, “2 Son 3”, “SEXY”, “Obsesión” y la emblemática “N5”, que desataron el primer gran pogo de la noche. Luego, bajó la intensidad con canciones más íntimas como “Boomerang”, “Incondicional” y “Ego”, interpretadas a coro por todos los asistentes, junto a una emotiva versión acústica de “NO HAY HÉROES”.

El momento más esperado llegó con el estreno en vivo de “PAYASO”, una canción que sus fans anticipaban desde hacía casi un año gracias a varias pistas en redes sociales: desde la aparición de una taza en el videoclip de “FANÁTICO”, su paso por los Premios Gardel, hasta remeras y tuits con frases en clave que mantenían viva la intriga. En Vélez, miles ovacionaron la primera interpretación de este tema irreverente, rockero y directo, que demuestra la capacidad de Lali para renovarse constantemente.

El lanzamiento oficial de “PAYASO” en plataformas digitales se produjo a la medianoche del sábado siguiente al show, generando una ola de reacciones y consolidando esta canción como el último single de su álbum, cerrando un ciclo artístico iniciado en septiembre de 2024 con “FANÁTICO”. Además, un misterioso personaje disfrazado de payaso, acompañado de globos, apareció en los alrededores del estadio, sumando un aura de misterio y emoción que quedó grabada en la memoria de sus seguidores.