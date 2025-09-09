Lali Espósito sorprendió con una frase hiriente a Pedro Rosemblat sobre su casamiento

El rumor de boda entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat parecía ganar fuerza día a día, hasta que la propia cantante decidió frenarlo con una definición tan tajante como inesperada. En una nota con LAM (América TV), la artista fue consultada sobre los comentarios que la vinculaban a un inminente casamiento con el conductor. Sin embargo, lanzó un revés que descolocó tanto a su pareja como a todos en el piso.

La intriga no había surgido de la nada. Días antes, Anita Espósito, hermana de la cantante, había deslizado en Patria y Familia (Luzu TV) que podían venir “anuncios importantes” en la vida de Lali. El comentario, cargado de misterio, bastó para encender las especulaciones. La situación escaló todavía más cuando desde el atelier Iara Alta Costura publicaron en Instagram una foto de la artista junto al dueño de la marca, con un vestido de novia en el fondo. La publicación fue acompañada de un mensaje enigmático: “No puedo contar nada, pero Lali pasó por el atelier”.

Con semejante contexto, los rumores explotaron en redes y la palabra de la cantante era cada vez más esperada. Por eso, cuando la consultaron en vivo, su respuesta dejó a todos atónitos: “¡Ni loca me caso!”, dijo con una sonrisa, dejando claro que, por el momento, no piensa en dar ese paso con Rosemblat. La frase, aunque en tono distendido, sonó contundente y hasta hiriente para el propio conductor, que quedó inesperadamente bajo la lupa.

Los seguidores de Lali Espósito reaccionaron de inmediato. Mientras algunos celebraron su sinceridad y el hecho de que priorice su carrera, otros se preguntaron cómo habrá tomado Pedro Rosemblat semejante comentario. Lo cierto es que la pareja sigue unida y se muestra cómplice en distintos eventos, pero el casamiento, al menos por ahora, quedó descartado.

En paralelo, la cantante atraviesa un presente artístico sin precedentes. El último fin de semana llenó dos veces el estadio de Vélez y sobre el cierre del show sorprendió con otro anuncio: “Nos vemos el 16 de diciembre, carajo”. Con esa frase confirmó una quinta fecha en el mismo estadio, lo que la convertirá en la primera artista en realizar cinco presentaciones en Vélez en un solo año, marcando un récord histórico en la música nacional.

De este modo, Lali Espósito deja en claro que mientras los rumores sobre su vida amorosa se multiplican, su verdadero compromiso está en los escenarios. Con Pedro Rosemblat seguirá compartiendo la intimidad, pero al menos por ahora, el registro civil parece estar muy lejos de sus prioridades.