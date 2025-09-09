Felipe Barrozo revive el espíritu de Intoxicados y llega con los clásicos que marcaron una época

El próximo jueves 11 de septiembre, la sala Mood Live será testigo del regreso de una parte esencial del rock argentino: Felipe Barrozo, guitarrista histórico de Intoxicados, inicia su recorrido por el país interpretando los himnos que dejaron huella en toda una generación.

Con el aval de Cristian “Pity” Álvarez, Barrozo trae al presente canciones icónicas como “¡¡Buen día!!”, “No es solo rock and roll” y “Otro día en el planeta Tierra”, en una gira federal que lo lleva a ofrecer cerca de 12 shows mensuales por todo el país.

“No estoy imitando a nadie. Estoy tocando las canciones que me formaron, con el mismo amor de siempre”, asegura el músico, quien además ha construido una carrera solista sólida, marcada por la autenticidad y la coherencia artística.

El show promete ser un viaje directo a los 2000, con una carga emocional potente y una puesta en escena que equilibra la nostalgia con la energía del presente. Barrozo no busca replicar el pasado, sino mantener vivo el legado de una de las bandas más representativas del rock nacional, desde un lugar genuino y fiel a su historia.

Una cita imperdible para quienes crecieron con la voz de Pity y las guitarras que contaban historias crudas, reales y poéticas.