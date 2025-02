“No tiene corazón”: La calentura de Keita Baldé con Wanda Nara por destrozar su familia

En las últimas horas se encendió la pelea de Keita Baldé y su esposa en contra de Wanda Nara y Mauro Icardi. Es que la conductora expuso que el jugador hasta hace poco aún le enviaba mensajes, por lo que el senegales decidió salir con los tapones de puntas a fulminarla por destruir a su familia.

Es que más allá de la infidelidad de Keita Baldé con Wanda Nara, él y Simona Gautieri decidieron darse una nueva oportunidad. En medio de ésta, desde Argentina, la conductora filtró los chats, fotos y videos de este amorío. Es por eso que se avanzó con la causa judicial en Italia y el futbolista no toleró que intenten destruir a su familia justo cuando comienza a armarse nuevamente.

El hecho de que la conductora haya filtrado todos los detalles del momento en el que Mauro Icardi se enteró de este affaire, es lo que provocó todo el enojo del jugador senegales, ya que se encontraba reconstruyendo su relación.

Es por eso que este show mediático lo ayudó a determinar qué tipo de personas son Wanda Nara y su ex, por lo que disparó: “Este pequeño juego de Mauro y Wanda es algo que no pertenece a mi vida. Estoy consciente del error que cometí. No estoy echándole solo la culpa a Wanda, pero como manejaron la cosa, como lo expusieron, creo que no tienen corazón”.

Asimismo, se lamentó por cómo la familia “se disolvió” ante lo sucedido, e incluso remarcó que no ocurrió lo mismo del otro lado. Tanto es así, que apuntó contra la conductora por todo lo que generó con lo que filtró adredde: “Hay otras personas, sabés que hay una mujer, hay hijos y nosotros como familia nos alejamos de ese tipo de cosas”.

Sumado a esto, hizo referencia al enojo de Mauro Icardi, quien catalogó a ambos como traidores: “Traición es una palabra que duele. Cometí el mayor error de mi vida con la mujer de mi vida. El juego de Mauro y Wanda no pertenece a mi vida. No tenían corazón. Simona es la única mujer que amaré por siempre”.

De este modo, Simona Guatieri aclaró que todo el dolor que generó Wanda Nara y su ex en su familia deberán pagarlo en la Justicia: “Keita y yo nos separamos en abril. Cuando estábamos en el tribunal para separarnos, nuestros abogados nos pidieron que lo reconsideramos, teniendo en cuenta nuestra familia y los dos hijos que teníamos juntos”.