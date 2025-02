El abogado de la China Suárez confesó cuántas marcas y dinero perdió por su pelea con Wanda Nara

Durante las últimas semanas, la China Suárez afrontó tensos enfrentamientos con Wanda Nara. Tanto es así, que incluso la conductora decidió jugar sucio en medio de su dolor por que ella se convirtiera en la nueva novia de Mauro Icardi, ya que lanzó insultos y la desprestigió causando rumores de que había perdido importantes marcas por este motivo.

Es que teniendo en cuenta que trabaja desde muy joven y que es una de las argentinas más famosas, la China Suárez cuenta con una gran cantidad de marcas que la acompañan. En este sentido, tras los insultos de Wanda Nara y algunos rumores que comenzó a divulgar, se indicó que varias marcas le habían soltado la mano provocándole una importante pérdida económica.

Sucede que la conductora, en medio del enojo por la oficialización del romance de Mauro Icardi y Eugenia, le tiró un golpe bajo que la dejó tambaleando. Es que recordó que el futbolista le había dicho que la actris “era fácil, regalada y que tiene olor”. El último ítem que remarcó fue el que provocó los rumores de que algunas marcas le soltaron la mano.

Fue así como en LAM, Ángel de Brito avaló los rumores y marco que Carolina Herrera era la importante marca de perfumes que no quiso continuar con la China Suárez entre sus filas: “Me dicen que bajaron a la China (de una marca de perfumes internacional) por los dichos de sus olores y por la vestimenta que usó en Madrid”.

Asimismo, el conductor remarcó que era una información que se intentaba ocultar para no agravar más sus problemas económicos ante la posibilidad de perder aún más auspiciantes: “Su representante está tratando de esconderlo, pero ya tienen la orden de los abogados de desvincularla”.

Ahora, en diálogo con Entrometidos, La Criti dialogó con Agustín Rodríguez, abogado de la China Suárez por esta situación. Fue así como desmintieron que esta información sea verídica: “Esa fue otra mentira difundida. No perdió a esa marca y hasta el momento no ha tenido consecuencias. Ustedes saben bien que en estas cuestiones, y especialmente de las personas que tienen tanta difusión público, las consecuencias no se ven de forma inmediata”.

En este contexto, remarcó que es nula la cantidad de marcas que perdió por su conflicto, por lo que expuso que todo se trató de la misma campaña para ensuciarla: “Los insultos los reciben todas las personas involucradas, pero todavía no ha tenido esas consecuencias, o por lo menos no he tenido conocimiento”.