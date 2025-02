Gracias China Suárez: una cipoleña quedó involucrada en el Wandagate

Horas atrás, luego de la explosión de Yanina Latorre contra la China Suárez, en donde mostró los chats que la actriz tuvo con Wanda Nara años atrás, cuando salió a la luz el Wandagate, y en el medio, una cipoleña fue sumada al escándalo.

Se trata de Brenda Gandini, la hija de Daniela Cardone, quien está casada con Gonzalo Heredia. En este sentido, la panelista de LAM dejó entrever que en el momento en el que tanto él como Suárez grabaron Argentina: Tierra de Amor y Venganza (del Trece) tuvieron un apasionado affaire, el cual desencadenó una crisis entre el intérprete y la rionegrina.

“Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas. Como Pampita, Wanda Nara, Eugenia Tobal, Brenda Gandini... Y podría estar todo el día", lanzó Latorre desde su cuenta de Instagram, insistiendo en la teoría de que a Eugenia sólo mira hombres comprometidos.

Entre los nombres que lanzó la chimentera, el que más sorprendió fue el de Gandini, ya que hasta el momento su matrimonio no había quedado involucrado en el gran escándalo de la farándula argentina.

Es que si bien en algún momento el rumor trascendió, se cortó rápidamente, pero en las redes rápidamente comenzó la recopilación de material para reforzar la información de Latorre.

De esta forma, a través de un hilo de X, una usuaria dio a conocer los trascendidos de cómo comenzó este romance oculto entre la ex Casi Ángeles y el galán. Entre otros posteo, uno del 2019 daba a conocer la siguiente información: “En los pasillos se decía que la China y Heredia garchaban (él se escaba por casar con Brenda Gandini)”.

Para añadirle más cenizas al fuego, se filtraron unas imágenes de los actores en la fiesta de la tira argentina, donde se los puede ver muy acaramelados, demostrando que tenían algo más que una cálida amistad.

En tanto, otro dato que involucraría a la pareja de actores data del 2021, cuando Eugenia e Icardi se reunieron por primera vez en París. “Después del Wandagate, Vicuña llamó a Wanda y le contó que la China lo engañó con Heredia y Luciano Castro”, recordó otro usuario.

Para ese entonces, el actor se enfrentó a los periodistas y desmintió el rumor, y en las últimas horas volvió a hacer lo mismo (llamó por privado a Ángel de Brito), ya que busca quedar afuera de este escándalo como sea.

"Me llama Gonzalo y me dice ‘La verdad que estoy recaliente porque siempre quedó involucrado en esta cosa con la China Suárez", confió el conductor de LAM y luego agregó: "Básicamente, lo que me dijo Heredia con respecto a la China Suárez es que no tuvo nada, no tuvo sexo, no tuvo un romance, no pasó nada mientras hacían ATAV, pero que es consciente de los rumores que se generaron y que los aclaró en su momento".

Por su parte, Brenda (quien también trabajo con la China en las producciones de Cris Morena) eligió mostrarse feliz junto a sus hijos en las redes sociales, no dándole lugar a estos trascendidos.