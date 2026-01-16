La noticia de la boda entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat tomó por sorpresa a muchos seguidores y medios, especialmente por un cambio de postura respecto al matrimonio que la cantante había expresado anteriormente. Sin embargo, su hermana Anita salió a defenderla y confirmó que la boda será una realidad en los próximos meses.

En diálogo con el programa de streaming Patricia y Familia, Anita aseguró: “A mí no me tomó por sorpresa” y adelantó: “Vamos a tener fiesta...”, dejando claro que se trata de una ceremonia formal y no de una unión simbólica o un trámite civil ya realizado, como se había especulado.

Los dichos de Anita que comparó su experiencia con Lali

La joven también comparó la experiencia de Lali con la propia, explicando que antes tampoco quería casarse, pero que las circunstancias personales pueden cambiar esa idea. “Te pasa con una persona en particular y tenés el derecho de poder cambiar ese pensamiento”, afirmó Anita, citando la evolución en la postura de su hermana.

Además, reveló que conocía la noticia desde que se definió la decisión, descartando que sea un proyecto surgido en las últimas horas. Reflexionó sobre la importancia de animarse a apostar por algo distinto cuando las circunstancias y sentimientos evolucionan: “Si te pintó otra cosa, porque la propuesta o la relación es distinta, porque vos estás distinta, porque creciste o lo que sea, está bueno animarse a hacer eso que quizá en otro momento no harías”.

El anuncio oficial de la boda se realizó a través de las redes sociales, donde la pareja mostró un anillo de autor como símbolo de su compromiso. La publicación rápidamente se viralizó, generando reacciones diversas, incluso críticas desde algunos sectores. El conductor del programa donde habló Anita hizo comentarios irónicos sobre los regalos para la pareja, aludiendo a las ideas políticas de ambos.

Anita Espósito confirma boda de Lali y responde a críticas

En las redes sociales, varias figuras públicas como Luck Ra, Candela Vetrano y La Joaqui manifestaron su apoyo y reaccionaron al anuncio, sumándose al revuelo mediático que generó la noticia.

La postura de Lali había sido clara en entrevistas anteriores, donde expresaba que no estaba en sus planes casarse. Sin embargo, el compromiso con Pedro Rosemblat marcó un giro significativo en su vida personal, que ahora comparte con sus seguidores y familiares.