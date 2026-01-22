Harry Styles confirmó el lanzamiento de 'Aperture', el primer sencillo de su esperado cuarto álbum de estudio, 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally.', que saldrá el 6 de marzo de 2026. El estreno global del tema será este viernes 23 de enero, marcando el regreso del artista tras cuatro años sin publicar un disco completo.

El sello Sony Music informó que la canción estará disponible desde las 00:00 horas del viernes 23 de enero en el Reino Unido. Debido a las diferencias horarias, en varios países de América el sencillo podrá escucharse desde la noche del jueves 22.

Horarios de estreno de 'Aperture' por país

Reino Unido: 00:00 horas, viernes 23 de enero

Colombia y Estados Unidos (zona Este): 7:00 p. m., jueves 22 de enero

México: 6:00 p. m., jueves 22 de enero

Argentina: 9:00 p. m., jueves 22 de enero

Este calendario asegura un lanzamiento simultáneo a nivel mundial, respetando una fecha oficial única y adaptándose a los diversos husos horarios.

'Aperture' estará disponible en las principales plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube, donde también se publicará el video oficial. Además, el sencillo se podrá descargar desde tiendas digitales autorizadas por Sony Music, que ya habilitó la preventa del álbum en su página web y tiendas internacionales.

Este primer single anticipa un proyecto compuesto por 12 canciones, que representa el primer álbum de larga duración del cantante desde 2022. El disco fue producido por Kid Harpoon.

Antes del anuncio oficial, Styles compartió la portada del álbum, en la que aparece con gafas de sol frente a un fondo oscuro, junto a una bola de discoteca suspendida en el aire. Además, se difundieron pósteres con la frase "We Belong Together" en distintas ciudades y un video titulado "Forever, forever" en su canal de YouTube, generando expectativa entre sus seguidores.

Desde su salida de One Direction en 2016, Harry Styles ha desarrollado una exitosa carrera solista con tres álbumes: 'Harry Styles' (2017), 'Fine Line' (2019) y 'Harry's House' (2022), este último reconocido con premios Grammy y Brit Awards.