En la ceremonia de los Premios ACE del 31 de marzo de 2026, Nico Vázquez vivió una noche inolvidable que combinó el reconocimiento profesional con momentos cargados de emoción personal. Su obra "Rocky" fue galardonada con el premio a Drama o Comedia Dramática y se llevó además el ACE de Oro a la mejor producción, consolidando su éxito en el teatro argentino.

Al recibir el primer premio, Vázquez destacó la dificultad de salir del encasillamiento en la comedia, un género en el que había trabajado durante toda su carrera. "Tuve que empezar a producirme yo mismo para convocarme. Es un chiste, ¿eh?", confesó entre risas, para luego reafirmar su pasión por el oficio: "Amo lo que hacemos".

El actor resaltó el esfuerzo colectivo detrás de la obra y la familia que conforman el equipo. "Rocky es un trabajo de producción tremendo, pero sobre todo es un trabajo de un equipo que es una familia", afirmó. Además, explicó que la pieza aborda la temática de "caerse y levantarse", invitando al público a reflexionar sobre sus propias experiencias de vida.

Momento emotivo de Nico Vázquez

Uno de los momentos más sentidos llegó cuando dedicó el premio a Gustavo Yankelevich y su entorno, en un año marcado por una pérdida personal. "Se lo quiero dedicar a todos ustedes, a todos estos actores que están acá… pero sobre todo a Gustavo", dijo, recordando que "tenía que demostrar una vez más que es Rocky" y concluyó con un mensaje de esperanza: "Se puso de pie y seguimos. Seguimos sonriendo y seguimos viviendo en este plano por los que no están".

Al recibir el ACE de Oro, Vázquez regresó al escenario visiblemente emocionado. "No lo puedo creer. Es increíble", repitió, y compartió su admiración por las demás obras nominadas. También recordó a su hermano Santiago, a punto de cumplir años, y cómo siente su presencia como una señal que lo acompaña en este momento especial: "No hubiera podido lograr ni la mitad de cosas que me pasan en la vida si no fuera por él, que lo siento al lado mío todo el tiempo".

En su discurso, el actor reflexionó sobre las dificultades y las bellezas de la vida, destacando la fortuna de dedicarse a lo que ama: "Hacemos lo que amamos, somos bendecidos. Tenemos uno de los trabajos más lindos del mundo". Además, definió su relación con el teatro y el público: "Muchas veces escucho que hay gente que dice ‘no veo la hora de ir a la playa’… y yo cuando me alejo del escenario digo ‘no veo la hora de subirme de vuelta’". Para él, "el público es lo más fiel que tiene el teatro. Es instantáneo lo que sucede".

La noche se cerró con una muestra de vulnerabilidad y felicidad: "Nunca estuve tan nervioso… nunca estuve tan humano. Me siento muy feliz. Hace mucho que no me sentía así". Resaltó que el premio no es solo suyo sino del teatro en general.

Más tarde, en diálogo exclusivo, Vázquez recordó a su familia, que siempre fue su primer público, y destacó el alcance internacional de la obra, que atrajo espectadores de Alemania, Londres y España, entre otros lugares.

El momento más romántico de la velada llegó cuando, frente a todos, Nico Vázquez selló la victoria con un apasionado beso a Dai Fernández, dejando al descubierto su amor y la complicidad que comparten dentro y fuera del escenario.