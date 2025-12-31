David Kavlin atraviesa uno de los momentos más sensibles de su vida personal y profesional. Mientras continúa internado en la Clínica La Trinidad de San Isidro, el periodista y conductor decidió romper el silencio con un video grabado en primera persona donde relató el infarto que sufrió y que lo dejó al borde de la muerte. Su mensaje, cargado de emoción, buscó llevar tranquilidad y agradecer el acompañamiento recibido.

Visiblemente conmovido, David Kavlin explicó que sintió la necesidad de hablarle a quienes se preocuparon por su estado de salud. En sus palabras dejó en claro que fueron jornadas extremadamente duras, atravesadas por el miedo y la incertidumbre, pero también por una fuerte voluntad de seguir viviendo. “Estoy acá, con ganas de vivir”, expresó, marcando el tono esperanzador del testimonio.

El episodio cardíaco ocurrió luego de un partido de pádel, un detalle que sorprendió incluso al propio Kavlin. Según contó, el personal del club actuó con rapidez y aplicó de inmediato los primeros protocolos de atención. Ese accionar fue clave para que pudiera ser asistido a tiempo y derivado de urgencia para un control más profundo.

En su relato, David Kavlin destacó que logró reconocer los síntomas gracias a información reciente vinculada a lo ocurrido con Joaquín Levinton. Dolor en el pecho, opresión intensa y molestias en la espalda fueron señales claras que, según remarcó, no deben ser ignoradas bajo ningún punto de vista.

El momento de mayor impacto llegó cuando recordó la confirmación médica. Sin rodeos, contó que le preguntó directamente al profesional si estaba teniendo un infarto y recibió una respuesta afirmativa. A partir de allí, todo se volvió vertiginoso y dramático, con un traslado que terminó siendo decisivo para su supervivencia.

Ya en la ambulancia, David Kavlin sufrió un paro cardíaco a metros de llegar a la Clínica La Trinidad de San Isidro. Fue su acompañante, junto al equipo médico, quien advirtió la gravedad extrema de la situación y pidió ayuda desesperada. El propio periodista aseguró que en ese instante no tenía signos vitales.

El conductor dedicó un agradecimiento especial al cardiólogo Tomás Guerrero y a todo el equipo de urgencias que intervino. Según explicó, no conserva recuerdos de esos minutos críticos y solo conoce los detalles por lo que luego le relataron los médicos y su entorno cercano.

Finalmente, David Kavlin describió su despertar en la cama del hospital como una experiencia extraña y profundamente emocional. Imágenes de su infancia y una sensación de haber vuelto a empezar marcaron ese momento. Conmovido, cerró su testimonio con una frase contundente que resume todo lo vivido: “Volví a nacer”.