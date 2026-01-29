La visita de Zaira Nara a Paraguay terminó envuelta en controversia luego de que trascendieran duras críticas desde la televisión local por su comportamiento durante un evento promocional de una conocida marca de cerveza. La situación tomó mayor relevancia cuando el tema fue abordado en LAM (América), donde se expusieron los cuestionamientos que surgieron desde el país vecino y que rápidamente se viralizaron.

Todo comenzó cuando en el programa conducido por Ángel de Brito se compartió un fragmento de un ciclo de espectáculos paraguayo, en el que señalaron que la hermana de Wanda Nara habría mostrado una actitud distante y poco comprometida con la acción publicitaria. Según anticipó el conductor argentino, el foco estuvo puesto en la supuesta falta de simpatía de la modelo durante la noche.

En el video, el conductor paraguayo Lucas Renatto fue directo al cuestionar su presencia en San Bernardino. Allí deslizó que Zaira Nara parecía incómoda, con pocas ganas de participar y dejando en evidencia, según su mirada, que deseaba retirarse cuanto antes del evento.

El periodista incluso remarcó la contradicción entre la imagen pública de la modelo y su actitud en el lugar. Si bien destacó su belleza y reconocimiento, sostuvo que su energía no coincidía con el espíritu festivo que pretendía transmitir la marca que la había contratado para la acción promocional.

Las críticas se intensificaron cuando una panelista del programa aseguró que Zaira Nara y otras modelos no habrían consumido la cerveza que debían promocionar. Según relató, posaban con la botella para las fotos, pero el nivel del líquido nunca descendía, lo que despertó sospechas y malestar en el panel.

Otro punto que generó rechazo fue la versión de que la modelo habría limitado las fotos con invitados y que, además, se encontraba promocionando una línea sin alcohol, lo que para algunos no justificaba la falta de entusiasmo frente a cámara.

Tras la exposición en LAM, Zaira Nara decidió responder desde sus redes sociales. Lo hizo publicando una historia de Instagram donde compartió una captura de un chat con personas vinculadas a la marca, en el que agradecían su presencia y destacaban el impacto positivo del evento.

Con un mensaje irónico dirigido a América TV y a Lucas Renatto, Zaira Nara dio por cerrado el tema, asegurando que su participación fue valorada por los organizadores y desmintiendo así las acusaciones que generaron polémica en Paraguay.